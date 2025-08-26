Ücretli öğretmenlik BAŞVURU EKRANI! Ücretli öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Adaylar, ücretli öğretmenlik başvurusu nereden yapılır sorusuna cevap ararken en doğru ve güvenilir kaynak e-Devlet platformu oluyor. Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı üzerinden ilgili forma erişerek gerekli bilgileri giren adaylar, başvurularını kolayca tamamlayabiliyor. Bu süreçte hangi belgelerin gerektiği ve başvuru tarihleri de oldukça merak ediliyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞE NASIL BAŞVURULUR?

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı sayesinde adaylar, mezuniyet bilgileri, branş tercihi, KPSS puanı (varsa), formasyon bilgisi gibi detayları sisteme girerek başvurularını tamamlarlar. Ancak bazı il ve ilçelerde ek olarak online ön başvuru formu da talep edilebilmektedir. Bu nedenle başvuru süreci boyunca yerel Milli Eğitim Müdürlüklerinin web siteleri sık sık kontrol edilmelidir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılmaktadır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi ön lisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak