İşçi Ücretlerinden Kesinti Cezası: Şartlar, Sınırlar ve Yükümlülükler

Ücret kesme cezası, işverenin yönetim ve disiplin yetkisi kapsamında başvurabileceği bir yaptırımdır. Ancak ücret, işçinin ve ailesinin temel geçim kaynağı olduğu için bu yetkinin keyfi kullanılmasını önlemek amacıyla şekil ve esas şartları öngörülmüştür. İş ilişkisi, işçinin iş görme borcu ile işverenin ücret ödeme borcunun karşılıklılığına dayanır. İşveren, işyeri düzenini sağlama amacıyla yönetim hakkına sahiptir; disiplin yaptırımları bu hakkın görünümlerinden biridir.

Ücret kesme cezasının temel dayanağı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 38'nci maddesidir. Vergi ve sosyal güvenlik primi gibi kanuni kesintiler, avans mahsubu, nafaka veya icra kesintileri ile işverene verilen zararın tazmini bu kurumla aynı nitelikte değildir. İşçinin verdiği zararın veya sehven yapılan fazla ödemenin tek taraflı biçimde "ceza" adı altında ücretten düşülmesi 38'nci madde kapsamına girmez.

Cezanın uygulanabilmesi için sebebin toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi, personel yönetmeliği veya disiplin yönetmeliğinde önceden belirlenmiş olması gerekir. Bu kural, "sözleşmesiz ceza olmaz" biçiminde ifade edilen belirlilik ilkesini yansıtır. Hangi davranışın hangi yaptırıma bağlandığı, işçinin önceden anlayabileceği açıklıkta düzenlenmeli ve bildirilmelidir. Disiplin cezası işyerinin düzeniyle bağlantılı ve kusurlu bir davranışa dayanmalı; fiil ile yaptırım arasında makul denge bulunmalı; aynı veya benzer durumdaki işçilere objektif neden olmaksızın farklı ceza uygulanmamalı; aynı fiil için birden fazla ceza verilmemelidir.

Kesintinin işçiye sebepleriyle birlikte derhal bildirilmesi zorunludur. Bildirimde fiil, olayın tarihi, sözleşmesel dayanak, cezanın tutarı ve hesap yöntemi açıkça gösterilmelidir. 4857 sayılı Kanun'un 109'ncu maddesi uyarınca bildirim yazılı ve imza karşılığında yapılmalı; işçi imzadan kaçınırsa durum tutanakla tespit edilmelidir. 38'nci maddede savunma alınmasını açıkça zorunlu kılan özel bir hüküm bulunmamakla birlikte, savunma hakkı olayın doğru değerlendirilmesi, ölçülülüğün sağlanması ve işverenin ispat gücünün korunması bakımından önemlidir. Sözleşme, yönetmelik veya toplu iş sözleşmesi savunma ya da disiplin kurulu kararı öngörüyorsa bu usule uyulmalıdır.

Ceza olarak yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten; parça başına veya yapılan iş miktarına göre ücret alanlarda ise işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. Kesinti, ücret hesap pusulasında ayrı ve anlaşılır biçimde gösterilmeli ve işveren tarafından kesinti tutarları için ayrı hesap tutulmalıdır. Kesilen para işverenin geliri değildir; işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere kesinti tarihinden itibaren bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirttiği banka hesabına yatırılmalı ve ödeme dekontu bildirim, savunma, disiplin kararı ve bordro kaydıyla birlikte muhafaza edilmelidir.

İş Kanunu'nun 102/b maddesi uyarınca 38'nci maddeye aykırı ücret kesme cezası verilmesi veya kesintinin sebebi ile hesabının bildirilmemesi idari para cezasını gerektirir (9.943 TL/2026 yılı). Bu idari yaptırım, işçinin özel hukuk taleplerinden bağımsızdır. İşçi, haksız kesilen tutarın ücret alacağı olarak iadesini ve koşulları varsa faizini isteyebilir. Ücretin kanun veya sözleşme şartlarına uygun ödenmemesi, somut olayın özelliklerine göre İş Kanunu'nun 24/II-e maddesi kapsamında haklı fesih sebebi oluşturabilir. Ücret kesme cezası her durumda yargı denetimine açıktır; mahkeme, düzenlemenin sözleşmesel dayanağını, fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğini, kusuru, usulü, ölçülülüğü ve kesinti sınırını inceler.

Sonuç olarak ücret kesme cezası, işverenin disiplin yetkisinin kanunla sınırlandırılmış özel bir aracıdır. Hukuka uygunluk; ihlalin ve yaptırımın önceden belirlenmesine, kusur ve ölçülülük değerlendirmesine, usulüne uygun bildirime, aylık üst sınıra ve kesilen tutarın amacına uygun biçimde Bakanlık hesabına aktarılmasına bağlıdır. İşverenlerin bu cezayı otomatik bir bordro işlemi olarak değil, her aşaması belgelenen bir disiplin süreci olarak yönetmeleri önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi