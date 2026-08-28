Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Groupama Arena'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

TEKKE İSTİFA ETTİ

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tekke'nin sözleri şu şekilde:

"BU CEZAYI KENDİME VERMEK HAKKIM OLSUN"

"Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun."

"BÖYLE UYUYAMAM"

"Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok. Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok."

"HERKES HAKKINI HELAL ETSİN"

"Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki... Bir şeye karar vermek lazım. Camiamız bu tür şeyleri büyüterek gidiyor. Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, Avrupa'da da devam edecek. Bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun."

"İLK DEFA TELEVİZYONDAN SÖYLÜYORUM"

"Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor. Yayındakiler biliyor. Geldiğim gün, ayrıldığım gün... İyi tarafı var. Çok güçlü bir kadro, değer olarak değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarını 1 adım ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Bazen bazı maçlar vardır, benim adıma öyle, ben bunu kabul edemem. Bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum, doğrusu da bu. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederiz. Trabzonspor'un önü açık. Bunun adımını biz attık, ümidim çok var. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmak. Hayat böyle bir şey. Bazı şeyleri kabul etmeliyiz."

"NASİP BÖYLE BİR ŞEYDİR"

"Diyorum ya benim inancım böyle. Nasip böyle bir şeydir. Trabzonspor'a zarar verecek şekilde zorlamanın manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal olsun."

YÖNETİM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir." denildi.

Açıklamada "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır." ifadesine de yer verildi.

Kaynak: Haberler.com