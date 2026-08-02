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Fransa'da tehlikeli madde salınımı nedeniyle 30 bin kişiye "evden çıkmayın" uyarısı

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Fransa’da bir fabrika deposunda çıkan yangında insan sağlığı açısından risk oluşturacak maddelerin yayılmasının ardından bölge sakinlerinden evden çıkmamaları istendi.

Fransa'da bir fabrika deposunda çıkan yangında insan sağlığı açısından risk oluşturacak maddelerin yayılmasının ardından bölge sakinlerinden evden çıkmamaları istendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Moselle vilayetindeki Gandrange kentindeki bir fabrika deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangında, zehirli maddelerin salınımı nedeniyle civardaki 5 kasabada yaklaşık 30 bin kişiye "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Yaklaşık 150 itfaiye erinin görevlendirildiği yangın söndürülürken, olayda 3 kişi hafif yaralandı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölge sakinlerinin evlerinden çıkabileceği bildirilirken, tehlikeli maddelerin temizlenmesi için sahadaki operasyonlar ve hava kalitesi ölçümleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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