Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı

Kırıkkale'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte muhtemel orman yangınlarına karşı jandarma komandolar sahadaki devriyelerini artırdı. Karadan yürütülen devriyelere, jandarma asayiş ekiplerinin dron destekli kontrolleri eşlik ediyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle muhtemel yangınlara karşı ormanlık bölgelerde devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Komandolara asayiş ekipleri de destek veriyor. Ormanların iç kesimleri, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine yakın bölgeler karadan kontrol ediliyor. Dronlarla yapılan kontrollerde ise geniş ormanlık alanlar havadan taranıyor. Ateş yakılması, çevreye sigara izmariti atılması ve şüpheli durumlara karşı çalışma yürütülüyor. Ekipler, köy muhtarlarıyla da sürekli iletişim halinde bulunuyor.

"Kendimizi güvende hissediyoruz"

Ahılı köyü Muhtarı Davut Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli çalıştıklarını belirterek, herhangi bir olayda ekiplere kısa sürede ulaşabildiklerini söyledi. Jandarma ekiplerinin köyün iç kesimleri, tarım arazileri ve ormanlık alanlarda sürekli devriye yaptığını ifade eden Doğan, "Ekiplerin köyümüzde ve ormanlık alanlarda görev yapması, kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Yapılan çalışmalar bizleri memnun ediyor" dedi.

"Jandarmanın bölgede bulunması bize güven veriyor"

Bedesten köyü Muhtarı Doğan Karakuş ise köyün Geyikli, Söğütçük ve Aşağı Kuşburnu mevkilerini kapsayan ormanlık alanın ortasında bulunduğunu anlattı. Komando ve asayiş jandarma ekiplerinin bölgede düzenli kontroller yaptığını dile getiren Karakuş, "Biz de çobanları sigara izmariti ve yakılan ateşler konusunda uyarıyoruz. Yangınların önlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Jandarmanın bölgede bulunması bize güven veriyor. Erken müdahale, yangının büyümeden kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı