Üç Kız Kardeş dizisi final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş dizisi neden bitiyor?

İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Tayfur Eraslan, Benian Dönmez ve Ayça İnci'nin yer aldığı dizi final yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş dizisi neden bitiyor?

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci ve Ali Gündoğdu'nun Süreç Film şirketinin imza attığı dizi Salı gününden cumartesine alınmıştı. Ayvalık'ta çekilen dizi 84. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Dizi son olarak 80. bölümle ekrana gelmişti. Öte yandan dizinin nasıl bir final yapacağı ise henüz bilinmiyor.