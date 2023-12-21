Twitter (X) zaman akışı sorunu ne? TWİTTER AKIŞ YENİLENMİYOR! Twitter zaman akışı hoşgeldin hatası nedir?

Twitter kullanıcıları zaman akışı sorunu ile karşı karşıya. Twitter'da akışın yenilenmemesi sorununu çözmek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu sorun, 'hoş geldin hatası' olarak da biliniyor. Twitter yetkilileri ise sorunun çözümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Twitter zaman akışı sorunu ne? Twitter zaman akışı hoşgeldin hatası nedir? İşte detaylar...

TWİTTER ZAMAN AKIŞI SORUNU NE?

Dünyada ve ülkemizde kullanıcılar sosyal medya platformu X'te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar siteye girse de paylaşılan gönderileri göremiyor. Sorunun ne olduğu anlaşılamazken konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı. Downdetector sitesi onlarca ülkede kullanıcıların X'e erişim sağlayamadığını aktardı.