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TWITTER (X) NE ZAMAN AÇILACAK? Twitter bugün açılacak mı? 24 Ekim son gelişmeler...

TWITTER (X) NE ZAMAN AÇILACAK? Twitter bugün açılacak mı? 24 Ekim son gelişmeler...
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Twitter'a erişim engeli devam ediyor. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformuna ne zaman erişim sağlayabileceklerini merak ediyor. 24 Ekim tarihindeki son gelişmeler ve Twitter'ın ne zaman açılacağına dair bilgiler merak konusu oldu.

Twitter'a erişim engeli hala devam ederken, milyonlarca kullanıcı popüler sosyal medya platformuna ne zaman yeniden erişim sağlayabileceklerini merak ediyor. 24 Ekim tarihinde yaşanan son gelişmeler, Twitter kullanıcılarının bu duruma nasıl tepki verdiğini ve sorunun çözümüne yönelik beklentileri gündeme taşıdı. Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bilgi paylaşımından güncel haber takibine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bir araç olduğu için, erişim engelleri kullanıcılar arasında büyük bir endişe yaratıyor. Peki, Twitter (X) ne zaman açılacak? Twitter bugün açılacak mı? 24 Ekim son gelişmeler...

TWITTER NE ZAMAN AÇILACAK?

Twitter'ın ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

TWITTER (X) NE ZAMAN AÇILACAK? Twitter bugün açılacak mı? 24 Ekim son gelişmeler...

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