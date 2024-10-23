Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor?

Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşayan Twitter kullanıcıları Twitter çöktü mü, sorun mu var kapatıldı mı merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü, ne oldu? Twitter anasayfa neden yenilenmiyor? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor. Twitter çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. İşte son kesintiler: