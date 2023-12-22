Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? 1 ARALIK TWİTTER (X) AÇILMIYOR!

Twitter çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Twitter'da meydana gelen sorunun kaynağı sorgulatılıyor. Zaman zaman internet üzerindeki birçok farklı sosyal medya platformunda benzer sorunlar yaşanabiliyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, sorun mu var?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyada ve ülkemizde kullanıcılar sosyal medya platformu X'te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar siteye girse de paylaşılan gönderileri göremiyor. Sorunun ne olduğu anlaşılamazken konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı. Downdetector sitesi onlarca ülkede kullanıcıların X'e erişim sağlayamadığını aktardı. Daha sonrasında yapılan raporlamalar ve şikayetler normalde döndü.