Üye Girişi
Haberler

Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Twitter kapandı mı, ne oldu? Twitter'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. 'Twitter çöktü mü?' sorusu gündem oldu. Sorunun ne olduğu ve çözümü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, Twitter erişim engeli mi aldı, neden açılmıyor? Detaylar...

Twitter X çöktü mü? Twitter'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. ' Twitter çöktü mü?' sorusu gündem oldu. Sorunun ne olduğu ve çözümü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, Twitter erişim engeli mi aldı, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor?

X ÇÖKTÜ MÜ, KAPANDI MI?

Eski adıyla Twitter yeni adıyla X'e erişimde sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

TWİTTER KAPANDI MI, ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Twitter için erişim engeli kararı bulunmuyor. Dolayısıyla Twitter'a erişim sorunun geçici olduğu tahmin ediliyor.

TWİTTER'DA SORUN MU VAR?

Twitter'da bağlantı sorunları yaşanabilir birkaç nedeni olabilir ve sorunlar genellikle kullanıcı tarafından çözülebilir. İşte Twitter'da bağlantı sorunlarına karşı başa çıkmanın bazı yaygın yolları:

İnternet bağlantınızın düzgün çalıştığından emin olun. Diğer web sitelerine veya uygulamalara bağlanabiliyorsanız, sorun büyük olasılıkla Twitter'a özgüdür.

Twitter'ın resmi durum sayfasını ziyaret ederek, platformun genel bir sorun yaşayıp yaşamadığını kontrol edin. Twitter'da geniş çaplı bir sorun varsa, burada duyurulur.

Eğer Twitter'ı tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız tarayıcı güncellemelerini kontrol edin. Mobil uygulamayı kullanıyorsanız, uygulamanın en son sürümde olduğundan emin olun.

DNS (Domain Name System) ayarlarınızı değiştirmek, bağlantı sorunlarını çözebilir. Bu ayarları değiştirmek için bilgisayarınızın veya cihazınızın ayarlarına gidin.

Eğer bölgesel bir kısıtlama yaşıyorsanız, bir VPN veya proxy kullanarak farklı bir coğrafi konumdan bağlanmayı deneyin.

Tarayıcı çerezlerini temizleyerek, tarayıcı verilerinizi sıfırlayabilir ve olası sorunlara karşı çözüm bulabilirsiniz.

Eğer sorun tarayıcıya özgü ise, farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. Aynı şekilde, sorun cihaza özgü ise farklı bir cihazdan bağlanmayı deneyin.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Sosyal Medya Twitter Twitter Sosyal Medya Gündem Teknoloji Haberler

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

 Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Las Palmas Real Madrid ARDA GÜLER neden yok, kadroda yok mu, sakat mı? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor? Beşiktaş Lugano maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Lugano geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024? Las Palmas Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri? Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi? 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title