Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor?

Twitter X çöktü mü? Twitter'da yaşanan erişim sorunları kullanıcıları endişelendirdi. ' Twitter çöktü mü?' sorusu gündem oldu. Sorunun ne olduğu ve çözümü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, Twitter erişim engeli mi aldı, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

X ÇÖKTÜ MÜ, KAPANDI MI?

Eski adıyla Twitter yeni adıyla X'e erişimde sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

TWİTTER KAPANDI MI, ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Twitter için erişim engeli kararı bulunmuyor. Dolayısıyla Twitter'a erişim sorunun geçici olduğu tahmin ediliyor.

TWİTTER'DA SORUN MU VAR?

Twitter'da bağlantı sorunları yaşanabilir birkaç nedeni olabilir ve sorunlar genellikle kullanıcı tarafından çözülebilir. İşte Twitter'da bağlantı sorunlarına karşı başa çıkmanın bazı yaygın yolları:

İnternet bağlantınızın düzgün çalıştığından emin olun. Diğer web sitelerine veya uygulamalara bağlanabiliyorsanız, sorun büyük olasılıkla Twitter'a özgüdür.

Twitter'ın resmi durum sayfasını ziyaret ederek, platformun genel bir sorun yaşayıp yaşamadığını kontrol edin. Twitter'da geniş çaplı bir sorun varsa, burada duyurulur.

Eğer Twitter'ı tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız tarayıcı güncellemelerini kontrol edin. Mobil uygulamayı kullanıyorsanız, uygulamanın en son sürümde olduğundan emin olun.

DNS (Domain Name System) ayarlarınızı değiştirmek, bağlantı sorunlarını çözebilir. Bu ayarları değiştirmek için bilgisayarınızın veya cihazınızın ayarlarına gidin.

Eğer bölgesel bir kısıtlama yaşıyorsanız, bir VPN veya proxy kullanarak farklı bir coğrafi konumdan bağlanmayı deneyin.

Tarayıcı çerezlerini temizleyerek, tarayıcı verilerinizi sıfırlayabilir ve olası sorunlara karşı çözüm bulabilirsiniz.

Eğer sorun tarayıcıya özgü ise, farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. Aynı şekilde, sorun cihaza özgü ise farklı bir cihazdan bağlanmayı deneyin.