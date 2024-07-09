TV YAYIN AKIŞI 9 TEMMUZ SALI | Bugün TV'de ne var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW
9 Temmuz Salı günü televizyon kanallarında hangi programlar var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV ve NOW'un yayın akışı merak ediliyor. Bugün ekranlarda hangi diziler, filmler, haberler ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak, merak edenler için detaylar haberimizde yer alıyor.
İzleyiciler 9 Temmuz Salı günü TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusunun cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler ve yarışma programları var?
TV YAYIN AKIŞI 9 TEMMUZ SALI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.20 - Kasaba Doktoru
12.35 - Lingo Türkiye
14.00 - Seksenler
15.15 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Kupa Saati
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "İspanya-Fransa"
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Sen Anlat Karadeniz
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Görevimiz Tatil
16.00 - Kardeşlerim
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Çin Seddi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - İnci Taneleri
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - 2012
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Müjdemi İsterim
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Yüksek Sosyete
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Aykut Enişte
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye