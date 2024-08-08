TV YAYIN AKIŞI 8 AĞUSTOS: Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? Bu akşam TV'de neler var?

Bugün hangi diziler var ve 8 Ağustos 2024 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 8 Ağustos 2024 Perşembe TV8, Star TV, Now, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 8 Ağustos 2024 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 8 Ağustos 2024 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)

01:30 Kayıp İnci

03:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kaçak

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Anlaşma (Yabancı Sinema)

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 İnci Taneleri

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:30 İntikam (Yabancı Sinema)

01:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Ya Çok Seversen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Deliha (Yerli Sinema)

22:00 Deliha (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:05 Şehirden Uzakta

09:50 Kara Ağaç Destanı

12:40 Lingo Türkiye

14:00 Gönül Dağı

17:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Set Sayısı

21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"

23:10 3'Te 3

02:00 Sen Türkülerini Söyle

02:50 Gönül Dağı

NOW TV YAYIN AKIŞI