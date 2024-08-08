TV YAYIN AKIŞI 8 AĞUSTOS: Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? Bu akşam TV'de neler var?
8 Ağustos tarihinde televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Yayın akışına göre bu akşam birçok ilgi çeken yapım ekranlarda olacak. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan izleyiciler, 'Bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyorlar. TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1'in yayın akışı ilgiyle bekleniyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı soruları gündemde.
Bugün hangi diziler var ve 8 Ağustos 2024 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 8 Ağustos 2024 Perşembe TV8, Star TV, Now, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 8 Ağustos 2024 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 8 Ağustos 2024 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Güzel Günler
- 09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Sandık Kokusu
- 15:00 Bahar
- 18:30 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)
- 01:30 Kayıp İnci
- 03:45 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kaçak
- 07:00 Bir Küçük Gün Işığı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Sen Anlat Karadeniz
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)
- 16:00 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Alan
- 00:20 Anlaşma (Yabancı Sinema)
- 02:30 Ateş Kuşları
- 05:00 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 11:00 Magazin D Yaz
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 İnci Taneleri
- 16:00 Ayazın Sonu Güneş
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Aşk-ı Memnu
- 21:45 Aşk-ı Memnu
- 23:30 İntikam (Yabancı Sinema)
- 01:45 Gelinim Mutfakta
- 04:00 Ya Çok Seversen
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 İki Aile
- 09:00 Sefirin Kızı
- 11:00 Aramızda Kalsın
- 13:30 Kiralık Aşk
- 16:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Deliha (Yerli Sinema)
- 22:00 Deliha (Yerli Sinema)
- 00:30 İstanbullu Gelin
- 03:00 Kiralık Aşk
- 05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 09:45 MasterChef Türkiye
- 13:45 Gazete Magazin Yaz
- 15:45 Çarkıfelek
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 02:30 Gazete Magazin Yaz
- 04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 06:05 Şehirden Uzakta
- 09:50 Kara Ağaç Destanı
- 12:40 Lingo Türkiye
- 14:00 Gönül Dağı
- 17:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD"
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Set Sayısı
- 21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"
- 23:10 3'Te 3
- 02:00 Sen Türkülerini Söyle
- 02:50 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Aşk Mantık İntikam
- 13:00 Kiraz Mevsimi
- 14:15 Ah Be Birader (Yerli Sinema)
- 16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Yerli Sinema)
- 22:30 Hudutsuz Sevda
- 01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 03:45 Yasak Elma
- 05:00 Son Yaz
- 06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce