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TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

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TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (6 Temmuz) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 6 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı dizileri

Bugün hangi diziler var ve 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 6 Temmuz 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 6 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 6 Temmuz 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
  • 08:00 Cımbız Ali (Yerli Sinema)
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
  • 14:30 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Dünya Güzellerim Tatilde
  • 01:45 Japon İşi (Yerli Sinema)
  • 03:45 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Bahtiyar Ölmez
  • 10:00 Ankara'nın Dikmen'i
  • 12:20 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
  • 14:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
  • 16:00 Alan
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)
  • 22:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)
  • 00:20 Ateş Kuşları
  • 02:50 Kaçak
  • 05:10 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)
  • 16:15 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Yalan
  • 23:15 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)
  • 01:00 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)
  • 02:30 Güneşin Kızları
  • 04:00 Müzik Arası
  • 05:00 Çatı Katı Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 10:00 Şevkat Yerimdar
  • 13:00 Memet Özer İle Mutfakta
  • 14:00 Yasak Elma
  • 16:30 Hudutsuz Sevda
  • 19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Sen Çal Kapımı
  • 23:00 İlk Buluşma
  • 01:30 Mucize Doktor
  • 04:00 Son Yaz
  • 06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Pulsar
  • 09:00 Hanım Köylü
  • 12:10 Dolunay
  • 14:30 Yüksek Sosyete
  • 16:30 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 21:00 İbo Show
  • 00:30 İstanbullu Gelin
  • 02:15 Dolunay
  • 04:00 Yüksek Sosyete
  • 05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:45 Süper Bir Takım
  • 08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 09:30 MasterChef Türkiye
  • 13:30 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)
  • 15:00 Gazete Magazin
  • 20:00 MasterChef Türkiye
  • 00:15 MasterChef Türkiye
  • 02:45 Gazete Magazin
  • 04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:00 Beni Böyle Sev
  • 08:00 Yedi Numara
  • 09:00 Yeditepe İstanbul
  • 10:00 Hayallerinin Peşinde
  • 11:00 Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş (Yerli Sinema)
  • 13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 14:10 Gönül Dağı
  • 18:00 Ana Haber
  • 19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"
  • 21:00 Kupa Saati
  • 22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"
  • 00:10 3'Te 3
  • 01:30 Gönül Dağı
  • 04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
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