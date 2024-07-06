TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Bugün hangi diziler var ve 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 6 Temmuz 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 6 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 6 Temmuz 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Cımbız Ali (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dünya Güzellerim Tatilde

01:45 Japon İşi (Yerli Sinema)

03:45 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmen'i

12:20 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

14:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)

22:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)

00:20 Ateş Kuşları

02:50 Kaçak

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Yerli Sinema)

16:15 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yalan

23:15 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)

01:00 Ay'ın Köpekbalığı Yüzü (Yabancı Sinema)

02:30 Güneşin Kızları

04:00 Müzik Arası

05:00 Çatı Katı Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Memet Özer İle Mutfakta

14:00 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:00 İlk Buluşma

01:30 Mucize Doktor

04:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:00 Hanım Köylü

12:10 Dolunay

14:30 Yüksek Sosyete

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 İbo Show

00:30 İstanbullu Gelin

02:15 Dolunay

04:00 Yüksek Sosyete

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI