TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var?
TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (6 Ekim) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 6 Ekim 2024 Pazar akşamı dizileri
Bugün hangi diziler var ve 6 Ekim 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 6 Ekim 2024 Pazar TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 6 Ekim 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 6 Ekim 2024 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 Bahar
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Siyah Kalp
- 15:45 Deha
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Deha
- 23:15 Deha
- 02:15 Sandık Kokusu
- 04:30 Bahar
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
- 13:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 Güzel Aşklar Diyarı
- 16:30 Yalan
- 18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Güzel Aşklar Diyarı
- 22:45 Arka Sokaklar
- 01:45 Güllerin Savaşı
- 03:45 5N1K
- 04:30 Poyraz Karayel
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Kızılı Goncalar
- 14:00 Kirli Sepeti
- 16:15 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Kirli Sepeti
- 23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
- 02:30 Mucize Doktor
- 04:45 Yasak Elma
- 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 İki Aile
- 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:00 Kral Şakir - Korsanlar Diyarı
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
- 15:00 Aramızda Kalsın
- 17:00 Söz
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
- 23:30 Yerli Dizi Tekrarı
- 01:30 Güzel Köylü
- 03:30 Dürüye'nin Güğümleri
- 05:00 Türk Müziği
- 06:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Benim İçin Üzülme
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:30 Dizi TV
- 12:30 Kuruluş Osman
- 16:00 Bir Gece Masalı
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:20 Karadut
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 Program
- 10:45 Parola Parola
- 12:30 Gazete Yaz Magazin
- 17:15 MasterChef Türkiye
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Parola Parola
- 02:45 Gazete Magazin Yaz
- 05:00 Gençlik Rüzgarı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:18 İstiklal Marşı
- 06:20 Yedi Numara
- 07:00 Yeditepe İstanbul
- 08:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Lingo Türkiye
- 16:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Teşkilat
- 23:45 3'te 3
- 01:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu