TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var?

Bugün hangi diziler var ve 6 Ekim 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 6 Ekim 2024 Pazar TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 6 Ekim 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 6 Ekim 2024 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:45 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

23:15 Deha

02:15 Sandık Kokusu

04:30 Bahar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

D Pazar 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Güzel Aşklar Diyarı

16:30 Yalan

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Güzel Aşklar Diyarı

22:45 Arka Sokaklar

01:45 Güllerin Savaşı

03:45 5N1K

04:30 Poyraz Karayel

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kızılı Goncalar

14:00 Kirli Sepeti

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02:30 Mucize Doktor

04:45 Yasak Elma

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Şakir - Korsanlar Diyarı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:00 Aramızda Kalsın

17:00 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:30 Yerli Dizi Tekrarı

01:30 Güzel Köylü

03:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Türk Müziği

06:00 Söz

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim İçin Üzülme

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kuruluş Osman

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Karadut

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Program

10:45 Parola Parola

12:30 Gazete Yaz Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI