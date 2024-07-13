TV YAYIN AKIŞI 13 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Bugün hangi diziler var ve 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 13 Temmuz 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 13 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 13 Temmuz 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Baba Bizi Eversene (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dünya Güzellerim Tatilde

02:30 Baba Bizi Eversene (Yerli Sinema)

04:00 Ramo

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Gençliğim Eyvah

10:00 Ankara'nın Dikmeni

12:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)

14:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

22:35 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)

00:30 Ateş Kuşları

03:20 Kaçak

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Deli Saçması (Yerli Sinema)

16:15 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

01:30 Güneşi Beklerken

03:30 Müzik Arası

04:30 Çatı Katı Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:15 Memet Özer İle Mutfakta

14:00 Kamera Arkası

14:00 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Sen Çal Kapımı

23:45 İlk Buluşma

02:00 Mucize Doktor

04:30 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:00 Ada Masalı

12:00 Dolunay

14:30 Yüksek Sosyete

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 İbo Show

23:45 İstanbullu Gelin

02:00 Dolunay

04:00 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Eski Dost (Yabancı Sinema)

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI