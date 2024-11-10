TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Bugün hangi diziler var ve 10 Kasım 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 10 Kasım 2024 Pazar TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 10 Kasım 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 10 Kasım 2024 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kalpazan

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Bahar

KANAL D

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

D Pazar 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Turnike

23:15 Arka Sokaklar

02:00 Güllerin Savaşı

03:30 5N1K

04:30 Poyraz Karayel

NOW

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızılı Goncalar

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 7

23:00 Kızıl Goncalar

02:15 Gizli Bahçe

04:45 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

STAR TV

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Ada Masalı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:15 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Erkenci Kuş

01:30 Baba Ocağı

03:30 Türk Müziği

04:30 Söz

ATV

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Şansımı Seveyim

14:00 Bir Gece Masalı

17:00 Cennete Bilet

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Ateş Kuşları

TV8

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Asi Kabadayı

12:15 Gazete Yaz Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

05:00 Gençlik Rüzgarı

TRT 1