TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (10 Kasım) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 10 Kasım 2024 Pazar akşamı dizileri
Bugün hangi diziler var ve 10 Kasım 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 10 Kasım 2024 Pazar TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 10 Kasım 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 10 Kasım 2024 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Sandık Kokusu
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Siyah Kalp
- 15:30 Deha
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Deha
- 00:15 Kalpazan
- 02:45 Sandık Kokusu
- 04:45 Bahar
KANAL D
- 07:00 Afilli Aşk
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
- 13:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 İnci Taneleri
- 18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Turnike
- 23:15 Arka Sokaklar
- 02:00 Güllerin Savaşı
- 03:30 5N1K
- 04:30 Poyraz Karayel
NOW
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13:00 Kızılı Goncalar
- 16:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Recep İvedik 7
- 23:00 Kızıl Goncalar
- 02:15 Gizli Bahçe
- 04:45 Kefaret
- 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
STAR TV
- 07:00 İki Aile
- 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:00 Ada Masalı
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
- 15:15 Yalı Çapkını
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Erkenci Kuş
- 01:30 Baba Ocağı
- 03:30 Türk Müziği
- 04:30 Söz
ATV
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:30 Dizi TV
- 12:20 Şansımı Seveyim
- 14:00 Bir Gece Masalı
- 17:00 Cennete Bilet
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:00 Ateş Kuşları
TV8
- 06:00 Dizi
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 Asi Kabadayı
- 12:15 Gazete Yaz Magazin
- 17:15 MasterChef Türkiye
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Gazete Magazin
- 02:45 Sinema
- 05:00 Gençlik Rüzgarı
TRT 1
- 05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:45 Yedi Numara
- 06:35 Ya İstiklal Ya Ölüm
- 08:45 Anıtkabir'den Naklen Yayın
- 09:15 Ya İstiklal Ya Ölüm
- 10:20 Kod Adı Kırlangıç
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Lingo Türkiye
- 17:30 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Teşkilat
- 23:50 3'te 3
- 01:05 Ya İstiklal Ya Ölüm
- 03:55 Hayallerinin Peşinde
- 04:40 Lingo Türkiye