Tuva Cihangir Atasever'in kim olduğu merak ediliyor. Türkiye'nin 2. Astronotu Tuva Cihangir Atasever'in eğitim hayatı, kariyeri ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yörünge Altı Araştırma Görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'i kabul etti. Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğan Atasever, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi'nde gördükten sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Türk Uzay Yolcusu ve Uzay Misyonu görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği açıklandı ve başvurular hakkında bilgi Türk Uzay Ajansı'nın (TUA) internet sitesinde duyuruldu. Yaklaşık 36 bin adayın katıldığı Türk astronot seçiminde 30 aday Ankara'ya çağrıldı.

Türkiye'nin ilk ticari astronotu Alper Gezeravcı 9 Şubat 2024 tarihinde Dünya'ya geri döndü, ardından Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç yaptığı açıklamada; Türkiye'nin uzaya gidecek olan ikinci ticari astronotu Tuva Cihangir Atasever'in Nisan 2024'ün ilk haftalarında uzaya gitmesinin planladığını, 7 adet deney yapacağını ve 80 km'lik yörünge altı uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.