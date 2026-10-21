Tutaklı çocuklar Doğubayazıt'ta İshak Paşa Sarayı'nı ve tarihî mekânları gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ağrı'nın Tutak İlçe Kaymakamlığı himayelerinde, Tutak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçemizde ikamet eden çocuklara yönelik Doğubayazıt ilçesine kültürel gezi düzenlendi.

Gezi programı kapsamında İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Doğubayazıt Müzesi ve Bayezid Evi ziyaret edildi. Tarihî ve kültürel mekânları yakından tanıma fırsatı bulan çocuklara, bölgenin köklü geçmişi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verildi.

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, "Çocukların tarihî mirasımıza ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmak, kültürel değerlerimizi tanımalarını sağlamak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen gezi, çocuklar için hem öğretici hem de keyifli bir deneyim olduğunu" söyledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu