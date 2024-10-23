Bu durum, hem TUSAŞ çalışanları hem de genel halk tarafından endişe ile izleniyor. Yetkililer, saldırının faillerini bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ve ne amaçla yapıldığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada terör saldırısı gerçekleştiğini doğruladı. Peki, TUSAŞ saldırısını kim üstlendi?

TUSAŞ SALDIRISINI KİM ÜSTLENDİ?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."