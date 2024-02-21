TUSAŞ nedir? TUSAŞ açılımı ne, ne üretiliyor?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. TUSAŞ nedir? TUSAŞ açılımı ne, ne üretiliyor? Detaylar haberimizde...

TUSAŞ NEDİR?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

TUSAŞ AÇILIMI NEDİR?

Türk Havacılık Ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)'dir.

Tasarım ve üretim

TAI Hürkuş , eğitim ve kara saldırısı için iki koltuklu, tek motorlu, turboprop uçak

TAI Hürjet , gelişmiş jet eğitim uçağı ve hafif taarruz uçağı

TAI TF-X Kaan , gizli çift motorlu, her türlü hava koşuluna uygun hava üstünlüğü savaşçısı

Havayolu pilotu eğitimi için TAI genel havacılık uçağı

Helikopterler

TAI/AgustaWestland T129 ATAK , hafif taarruz helikopteri

TAI T-70, Sikorsky S-70i'nin Türk çeşitleri

TAI T625 , hafif genel maksat helikopteri

TAI T629 , orta saldırı helikopteri

TAI T925 , ağır hizmet helikopteri

TAI T929 ATAK 2 , ağır taarruz helikopteri

Hava

TAI Aksungur ERKEK ISTAR

TAI Anka-A (TIHA-A) (2013), ERKEK ISTAR İHA

TAI Anka-B (TIHA-B) (2013), ERKEK İHA

TAI Anka-S , ERKEK İHA

TAI Anka-3 , uçan kanat tasarımlı gizli SİHA

TAI Baykuş (2004), taktik gözetleme drone'u

TAI Gözcü (2007), kısa menzilli taktik ISTAR drone

TAI Keklik (2001), izleme ve atışsız tatbikat için hedef drone

TAI Martı (2003), gözetleme drone'u

TAI Pelikan (IHA-X2), taktik ISTAR drone

TAI Şimşek , yüksek hızlı hedef drone

TAI Turna (2001), izleme ve canlı ateşleme için hedef drone

TAI UAV-X1 (1982), gözetleme uçağı

Uydular

Göktürk - 1 yer gözlem uydusu

Göktürk-2yer gözlem uydusu

Göktürk-3 uydusu

Türksat 6A , iletişim uydusu

Kaan

Kaan

Kaan

Anka

Anka

T 129 Atak

T 129 Atak