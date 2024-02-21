TUSAŞ nedir? TUSAŞ açılımı ne, ne üretiliyor?
TUSAŞ nedir? TUSAŞ açılımı ne, ne üretiliyor? Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla 28 Haziran 1973 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu. İşte detaylar!
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. TUSAŞ nedir? TUSAŞ açılımı ne, ne üretiliyor? Detaylar haberimizde...
TUSAŞ NEDİR?
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.
TUSAŞ AÇILIMI NEDİR?
Türk Havacılık Ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)'dir.
Tasarım ve üretim
- TAI Hürkuş , eğitim ve kara saldırısı için iki koltuklu, tek motorlu, turboprop uçak
- TAI Hürjet , gelişmiş jet eğitim uçağı ve hafif taarruz uçağı
- TAI TF-X Kaan , gizli çift motorlu, her türlü hava koşuluna uygun hava üstünlüğü savaşçısı
- Havayolu pilotu eğitimi için TAI genel havacılık uçağı
Helikopterler
- TAI/AgustaWestland T129 ATAK , hafif taarruz helikopteri
- TAI T-70, Sikorsky S-70i'nin Türk çeşitleri
- TAI T625 , hafif genel maksat helikopteri
- TAI T629 , orta saldırı helikopteri
- TAI T925 , ağır hizmet helikopteri
- TAI T929 ATAK 2 , ağır taarruz helikopteri
Hava
- TAI Aksungur ERKEK ISTAR
- TAI Anka-A (TIHA-A) (2013), ERKEK ISTAR İHA
- TAI Anka-B (TIHA-B) (2013), ERKEK İHA
- TAI Anka-S , ERKEK İHA
- TAI Anka-3 , uçan kanat tasarımlı gizli SİHA
- TAI Baykuş (2004), taktik gözetleme drone'u
- TAI Gözcü (2007), kısa menzilli taktik ISTAR drone
- TAI Keklik (2001), izleme ve atışsız tatbikat için hedef drone
- TAI Martı (2003), gözetleme drone'u
- TAI Pelikan (IHA-X2), taktik ISTAR drone
- TAI Şimşek , yüksek hızlı hedef drone
- TAI Turna (2001), izleme ve canlı ateşleme için hedef drone
- TAI UAV-X1 (1982), gözetleme uçağı
Uydular
- Göktürk - 1 yer gözlem uydusu
- Göktürk-2yer gözlem uydusu
- Göktürk-3 uydusu
- Türksat 6A , iletişim uydusu