TUSAŞ'a saldırı neden yapıldı? Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)'a canlı bomba terör saldırısı yapıldı iddiası var. Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika gelen bilgilere göre TUSAŞ'ta patlama oldu ve çatışmalar devam ediyor. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası TUSAŞ neden hedef alındı, TUSAŞ'a neden saldırı yapıldı? İşte yetkililerden son açıklamalar!

TUSAŞ'A NEDEN SALDIRI YAPILDI?

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir. Ayrıca şirket 2013 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Airbus A350'ye kanatçık üretmeye başlamıştır.

TUSAŞ'ın görüşü; her tür hava ve uzay aracının tasarım, üretim ve desteğini sağlayacak kabiliyete ulaşarak dünya markası olmaktır.

TUSAŞ'ın görevi; Türkiye'nin ve yurt dışı müşterilerin askerî ve sivil havacılık ve uzay sistem ihtiyaçlarını karşılayacak tasarım dâhil teknoloji ve kabiliyetleri geliştirmek; sürekli iyileştirmelerle küresel rekabet ortamında pazar payını artırmak; ülkesi, müşterileri, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları için değer yaratmaktır.