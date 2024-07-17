TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) 2024 yılı için ikinci dönemi adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılan bu sınavda adaylar, mesleki bilgiye dayalı çoktan seçmeli soruları cevaplayacaklar. Peki, TUS 2. dönem sınavı ne zaman? TUS 2. dönem sınav oturumları ne zaman? sorularının cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
ÖSYM tarafından yapılan TUS 2. dönem sınav tarihi adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınavda adayların her bir testte verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı hesaplanacak. TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı?
TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
2024 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 yılı Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sabah oturumu saat 10.00'da başlayacak olup, öğleden sonra oturumu ise saat 14.30'da başlayacaktır. Adaylar, belirtilen saatlerden sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2024 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
12 Eylül 2024 tarihinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklanacak.