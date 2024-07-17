TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan TUS 2. dönem sınav tarihi adaylar tarafından merakla bekleniyor. Sınavda adayların her bir testte verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı hesaplanacak. TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı?

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2024 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 yılı Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sabah oturumu saat 10.00'da başlayacak olup, öğleden sonra oturumu ise saat 14.30'da başlayacaktır. Adaylar, belirtilen saatlerden sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2024 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Eylül 2024 tarihinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklanacak.