Turnike neden yok? Turnike bitti mi, (Mehmet Ali Erbil) yayından kaldırıldı mı?

Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu yaptığı efsane yarışma Turnike, bir yandan seyircileri eğlendirirken diğer taraftan da detayları ile merak ediliyor. Peki, Turnike bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Turnike neden yok?

TURNİKE FORMATI NE?

Kanal D, yaz sezonunda ses getirecek bir işe imza attı. Televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından olan Turnike, Kurban Bayramı ile birlikte ekranlara yeniden 'Merhaba' dedi. Turnike, bayramın ilk gününden itibaren seyircileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dillere pelesenk olan "Ay ay ay ay" ve "Amanın amanın" sözleriyle stüdyoya giren Erbil, "Demek ki unutmamışsınız. Bugün çok özel çok güzel bir gün, mübarek bir gün. Türkiye'nin ilk yerli yarışma programı Turnike ile Kanal D ekranlarındayız." dedi.

Turnike'nin Bayram Özel bölümünün konukları, 90'lar Pop'un unutulmaz isimlerinden Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Elif Karlı, Sibel Alaş, Metin Özülkü, Çelik, Ferda Anıl Yarkın ve Ümit Sayın oldu. "Kapı Açtırma", "Çağrışım", "Evet-Hayır" cevaplarıyla oynanan "Kulaklık Oyunu" ve "Final" bölümünün yer aldığı yarışma programında Mali'nin esprileriyle kahkaha dolu anlar yaşandı.

TURNİKE BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Turnike'nin yeni bölümü bu akşamki yayın akışında yer almadı. Konuya ilişkin kanaldan ve yapımcıdan bir açıklama gelmedi.

KURALLAR

Formatı

İlk Tur: Yarışmacılar, tarih, coğrafya, sanat, bilim ve spor gibi farklı kategorilerde 10 soruya cevap verir. Her soru için dört seçenek sunulur ve doğru cevaplar puan kazandırır. En yüksek puanı toplayan yarışmacı, bir sonraki tura geçmeye hak kazanır.

İkinci Tur: "Çarkıfelek" tarzı bir çark kullanılarak devam eden bu turda, yarışmacılar çarkı çevirir ve gelen kategoriye ait soruya cevap verirler. Doğru cevaplar ek puan sağlar ve en yüksek puanı toplayan iki yarışmacı final turuna yükselir.

Final Turu: Son aşamada, yarışmacılar beş farklı kategoriden üç evet/hayır sorusuna cevap verir. Doğru cevaplar, final puanlarına eklenerek galibi belirler.

TURNİKE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşlerin yarışacağı yeni bölüm 28 Ağustos Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.