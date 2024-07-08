TÜRKSAT 6A fırlatma CANLI izleme linki var mı?

Türkiye'nin haberleşme uydu yayıncılığı Türksat 1B ile 1994'te başladı. Bundan iki yıl sonra 1996'da Türksat 1C, 2001'de Türksat 2A, 2008'de Türksat 3A, 2014'te Türksat 4B uzaya gönderildi. Türksat 5A 2021'de ve son olarak Türksat 5B de 2022'de hizmete alındı. TÜRKSAT 6A fırlatma CANLI izleme linki var mı?

TÜRKSAT 6A NE ZAMAN, NEREDEN FIRLATILACAK?

Türksat 6a'nın gelişim süreci

Türkiye'nin uydu çalışmaları devam ederken Bakanlık çatısı altında 15 Aralık 2014'te yerli ve milli Türksat 6A projesi resmi olarak başlatıldı. 21 Mayıs 2015'te Türksat ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin (USET) açılmasıyla çalışmalara başlandı.

Ön Gözden Geçirme Fazı 31 Aralık 2015'te başlarken 26 Aralık 2016'da Kritik Gözden Geçirme Fazı-1'e adım atıldı. Bir sonraki yıla gelindiğinde Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli tamamlandı.

Kritik Gözden Geçirme Fazı-2'ye 29 Kasım 2018'de başlanırken mühendislik modeli uydusu yapımı çalışmaları için 2019'da harekete geçildi. Söz konusu modelin çalışmaları 2022'de tamamlandı.

Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri, Haziran 2022'de sona erdi. Uçuş Modeli Isıl Vakum Testleri ise Aralık 2022'de sonuca ulaştı.

Uçuş Modeli Titreşim ve Akustik Testleri Ağustos 2023'te yapılırken Kasım 2023'te Uçuş Modeli Şok Testi (Fit Check) tamamlandı.

Uçuş Modeli Son Fonksiyonel Testleri de Ocak 2024'te bitirilerek, uçuş modeli CATR testleri yapıldı.

Nisan 2024'e gelindiğinde uçuş modeli kütle özellikleri ölçümü yapıldı, geçen ay da uçuş modeli yerde teslim ve paketleme işlemine geçildi. Uydu, 4 Haziran'da Space X'in, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne yollandı.

TÜRKSAT 6A FIRLATMA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Türksat 6A uydusu yapım çalışmalarında Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK UZAY, Türksat AŞ, ASELSAN, C2Tech ve TUSAŞ sürece katkı sağladı.

Böylece tüm hazırlıklar tamamlanarak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzaya gönderilmeye hazır hale geldi. Türksat 6A uydusu, fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle bugün ABD yerel saatiyle 17.20'de, Türkiye saatiyle gece 00.20'de uzaya gönderilecek.

TÜRKSAT 6A ülkemizde haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak.