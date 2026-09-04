Türkiye’nin 3 milyar dolarlık araç muayene dönüşümü dünyaya örnek oldu

Yapay zekâ destekli görüntülemeden temassız ölçüm sistemlerine, robotik ekipmanlardan merkezi veri yönetimine uzanan yeni model, ABD, İngiltere, Almanya, İspanya ve Arjantin başta olmak üzere çok sayıda ülkede haber oldu. Türkiye’de kurulan yeni sistem, yeni nesil teknolojileri araç muayene süreçleriyle bütünleştiren yapısıyla diğer ülkelere örnek olabilecek bir model olarak gösterildi.

Türkiye’nin 34,5 milyon araçlık parkını ve yılda yaklaşık 16 milyon muayeneyi kapsayan dönüşüm, uluslararası yayınlarda dünyanın en büyük araç muayene projelerinden biri olarak gösterildi. Haberlerde, yeni sistemin yapay zekâ ve otomasyon temelli teknoloji altyapısı öne çıktı. Türkiye genelinde 352 merkez ve yaklaşık 900 muayene hattıyla hizmet vermeyi planlayan TURKA’nın yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım duyurduğu vurgulandı.

Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır uygulanan araç muayene sisteminde, 15 Ağustos 2027’den itibaren TURKA ile 20 yıllık yepyeni bir dönem başlayacak. Test ekipmanlarından veri yönetimine, otomasyondan araç sahibi deneyimine kadar bütün sistemin yeniden tasarlanacağı dönüşüm için İstanbul’da kurulan Araç Muayene Örnek Merkezi’nde tanıtılan teknolojiler yurt içinde binden fazla habere konu olurken dünya genelinde de farklı ülkelerde bine yakın mecrada yer aldı.

ABD, İspanya ve Arjantin’deki yayınlarda TURKA’nın uluslararası ortaklarının projeye taşıdığı teknoloji ve işletme deneyimi öne çıktı. İngiltere, Almanya, Avusturya, İsveç ve İsviçre’deki haberlerde ise Türkiye’nin yapay zekâ ve otomasyon üzerine kurduğu yeni araç muayene sistemi, ölçeği ve teknoloji altyapısıyla dünyaya örnek oluşturabilecek dönüşümlerden biri olarak değerlendirildi.

Yahoo! Finance, AP News, KTLA Los Angeles, Europa Press, Abend Echo, Finanzjournal Aktuell ve wallstreet:online gibi yüksek erişimli yayınlar, Türkiye’de kurulacak yeni nesil araç muayene altyapısını farklı yönleriyle okuyucularına aktardı.

Opus Group’un teknoloji gücü öne çıktı

ABD basını, TURKA’nın uluslararası ortaklarından Opus Group’un yapay zekâ, görüntüleme, lazer ve temassız ölçüm teknolojilerindeki deneyimini Türkiye’ye taşımasına odaklandı.

ABD’deki mecralar haberi, ‘ABD merkezli Opus Group, teknoloji gücünü dünyanın en büyük araç muayene dönüşümlerinden birine taşıyor’ başlığıyla duyurdu.

Haberlerde dünyada yılda yaklaşık 30 milyon araç muayenesi gerçekleştiren Opus Group’un, Türkiye’nin yeni sistemi için yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileri, sensör altyapıları, temassız ölçüm sistemleri, yüksek çözünürlüklü araç altı görüntüleme çözümleri ve veri odaklı operasyon teknolojileri alanındaki birikimine dikkat çekildi.

Türkiye’nin 34,5 milyon araçlık parkı ve yılda yaklaşık 16 milyonluk muayene hacmiyle dünyanın en büyük araç muayene pazarlarından biri olduğu vurgulandı. Opus Group’un Kuzey Amerika’daki teknoloji ve işletme deneyiminin İstanbul’daki Örnek Merkez’de Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre uyarlanacağı belirtildi.

İngiltere basını 3 milyar dolarlık dönüşümü yazdı

İngiltere medyasına yansıyan haberlerde ise ‘Türkiye, 3 milyar dolarlık araç muayene dönüşümünü yapay zekâ ve otomasyon üzerine kuruyor’ başlığı öne çıktı.

Haberlerde Türkiye’nin yaklaşık 20 yıldır uygulanan araç muayene sistemini yeni bir teknoloji altyapısıyla yeniden tasarladığı, 15 Ağustos 2027’de başlayacak yeni dönemde 352 merkez ve yaklaşık 900 muayene hattının kurulacağı anlatıldı.

İngiltere’de araç muayene sisteminin geleceğine ilişkin yürütülen çalışmaların hatırlatıldığı haberde, Türkiye’deki dönüşümün detayları anlatıldı. İngiltere Sürücü ve Araç Standartları Kurumu DVSA’nın geleceğin MOT sistemine yönelik çalışmaları sürerken Türkiye’de yapay zekâ, otomasyon, merkezi veri yönetimi ve temassız ölçüm teknolojilerinin gerçek araçlar üzerinde test edilmeye başlanması öne çıkarıldı.

Haberlerde, İstanbul’daki Örnek Merkez’in yalnızca yeni teknolojilerin sergilendiği bir alan olmadığı, ekipmanların, yazılımların ve operasyon süreçlerinin test edildiği büyük ölçekli bir teknoloji ve operasyon laboratuvarı olarak çalışacağı belirtildi. Türkiye’de geliştirilen modelin, araç muayene sistemlerini geleceğin araçlarına hazırlamak isteyen ülkeler açısından önemli bir örnek oluşturabileceği ifade edildi.

TÜV döneminden sonra yapay zekâ çağı

Alman basını, Türkiye’de TÜV SÜD ortaklı TÜVTÜRK tarafından yürütülen yaklaşık 20 yıllık dönemin sona ermesinin ardından başlayacak yeni sistemin teknoloji altyapısına odaklandı.

Almanya’da yüksek trafiğe sahip dijital mecralardan Abend Echo ve Finanzjournal Aktuell, haberi ‘TÜV döneminden sonra Türkiye’de yapay zekâ çağı başlıyor’ başlığıyla yayımladı. Haberlerde yaklaşık 20 yılda oluşan Avrupa standartlarına dayalı araç muayene kültürünün, yeni dönemde yapay zekâ, otomasyon, robotik sistemler ve merkezi veri yönetimiyle destekleneceği aktarıldı.

Almanya’nın etkili mecralarından wallstreet:online ise ‘Türkiye, 3 milyar dolarlık araç muayene dönüşümünü yapay zekâ ve otomasyon üzerine kuruyor’ başlığını kullandı. Yayın, beş hatlı ve 2 bin 500 metrekarelik Örnek Merkez’de yapay zekâ destekli görüntüleme, lazer ve sensör sistemleri, temassız lastik ölçümü, araç altı ve karoseri tarama teknolojileri ile robotik ekipmanların test edildiğine dikkat çekti.

Alman basınındaki haberlerde TURKA’nın uluslararası ortaklık yapısı da öne çıktı. ABD merkezli Opus Group, İspanyol Itversia Gestión ve Arjantinli VTV Norte’nin farklı mevzuat, denetim ve işletme modellerinde edindiği deneyimin Türkiye’de tek bir sistem altında buluştuğu belirtildi.

İspanya’da Itversia’nın deneyimi öne çıktı

İspanyol haber ajansı Europa Press, gelişmeyi ‘Itversia, deneyimini dünyanın en büyük araç muayene programlarından birine ev sahipliği yapan Türkiye’ye taşıyor’ başlığıyla duyurdu.

Haberde, Itversia Gestión’in Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında edindiği araç muayene merkezi işletmeciliği ve süreç yönetimi deneyimini Türkiye’ye taşıdığı belirtildi. İstanbul’daki Örnek Merkez’de geliştirilecek uygulamaların daha sonra Türkiye genelindeki 352 merkeze aktarılacağı vurgulandı.

Arjantin basını projenin büyüklüğüne dikkat çekti

Arjantin basınında yer alan haberlerde ise TURKA’nın uluslararası ortaklarından VTV Norte’nin, Buenos Aires’te yılda yaklaşık 650 bin araca hizmet veren operasyonundan elde ettiği deneyimi Türkiye’ye taşıması öne çıktı.

Haberler ‘Arjantinli VTV Norte, deneyimini dünyanın en büyük araç muayene pazarlarından birine taşıyor’ başlığıyla yayımlandı.

Türkiye’deki projenin VTV Norte’nin bugüne kadar içinde yer aldığı en kapsamlı uluslararası operasyon olduğu belirtilirken şirketin güvenlik, emisyon testi ve araç muayene merkezi işletmeciliği alanlarındaki birikiminin yılda yaklaşık 16 milyon muayenenin gerçekleştirildiği Türkiye’deki yeni sisteme aktarılacağı ifade edildi.

“Türkiye’de kurulan model uluslararası ölçekte izleniyor”

TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, Türkiye’de yürütülen dönüşümün ölçeği ve teknoloji altyapısıyla uluslararası basının dikkatini çektiğini belirterek şunları söyledi:

“İstanbul’daki Örnek Merkez’de tanıttığımız teknolojilerin ABD’den Almanya’ya, İngiltere’den İspanya ve Arjantin’e kadar farklı ülkelerde haber olması, Türkiye’de kurduğumuz modelin uluslararası ölçekte takip edildiğini gösteriyor. Uluslararası ortaklarımızın Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika’daki deneyimini Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla bir araya getiriyoruz. Hedefimiz daha hızlı, daha şeffaf, ülke genelinde aynı standartta çalışan ve geleceğin araçlarına hazır bir sistem kurmak. Türkiye’nin bu alanda teknolojiyi kullanan ve yeni standartların oluşmasına katkı sağlayan ülkeler arasında yer almasını istiyoruz.”

Örnek Merkez’de geliştirilen sistem 352 merkeze taşınacak

TURKA, 15 Ağustos 2027’den itibaren Türkiye’nin 81 ilinde 249 sabit ve 103 mobil olmak üzere toplam 352 araç muayene merkezi ve yaklaşık 900 muayene hattıyla hizmet verecek.

İstanbul’da kurulan 2 bin 500 metrekarelik Araç Muayene Örnek Merkezi’nde iki ağır vasıta ve üç binek araç hattı bulunuyor. Merkezde yapay zekâ destekli görüntüleme, çok noktalı kamera altyapısı, lazer ve sensör sistemleri, temassız lastik ölçümü, araç altı ve karoseri tarama teknolojileri, robotik ekipmanlar gerçek araçlar üzerinde test ediliyor. Elde edilen veriler merkezi bir dijital altyapıda toplanıyor.

Örnek Merkez, hizmet devrinin gerçekleşeceği tarihe kadar teknolojilerin ve ekipmanların doğrulanması, operasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve çalışanların uygulamalı eğitimi için kullanılacak. Burada geliştirilen standartlar daha sonra Türkiye genelinde kurulacak yeni araç muayene ağına aktarılacak.

TURKA, 2025’te sonuçlanan uluslararası ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kuruldu. Konsorsiyumda Türkiye’den MetGün Grubu, ABD merkezli Opus Group, İspanyol Itversia Gestión ve Arjantinli VTV Norte yer alıyor. TURKA, araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027’den itibaren 20 yıl boyunca yürütecek.