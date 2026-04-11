Türkiye şampiyonu kayak takımından anlamlı ziyaret

Çamlıhemşin Kayak Takımı, elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından ilçe protokolünü ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarıya imza atan Çamlıhemşin Kayak Takımı, bu önemli başarının ardından ilçe protokolüne vefa ziyaretinde bulundu. Kaçkar Dağları’nın zorlu kış şartlarında elde edilen başarı sonrası gerçekleştirilen ziyaretler, hem sporcular hem de ilçe yöneticileri açısından anlamlı buluşmalara sahne oldu.

KAYMAKAMLIK ZİYARETİNDE GURUR VE BAŞARI PAYLAŞILDI

Çamlıhemşin Kayak Takımı’nın ilk durağı Kaymakamlık oldu. Kaymakam Serkan Böyük, şampiyon sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti. Ziyaret sırasında sporcular, sezon boyunca karşılaştıkları zorlu koşulları, Kaçkar Dağları’nda verdikleri mücadeleyi ve elde ettikleri dereceleri paylaştı. Kaymakam Böyük, bu başarının yalnızca sportif değil, aynı zamanda bölgenin gururu olduğunu vurguladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN GENÇ SPORCULARA DESTEK MESAJI

Ziyaretin ikinci ayağında Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, şampiyon sporcuları ağırladı. Başkan Altun, gençlerin azim ve disiplinle elde ettiği bu başarının örnek teşkil ettiğini belirterek, spora ve gençlere verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade etti. Sporcuların ortaya koyduğu performansın tesadüf olmadığını vurguladı.

“BU BAŞARI TÜM ÇAMLIHEMŞİN’İN”

Takım adına yapılan açıklamada ise birlik ve beraberlik mesajı ön plana çıktı. Sporcular, elde edilen başarının sadece kendilerine değil, tüm Çamlıhemşin’e ait olduğunu belirterek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

HEDEF YENİ ŞAMPİYONLUKLAR

Başarılarına yenilerini eklemek isteyen Çamlıhemşin Kayak Takımı’nın yeni hedefinin Türkiye şampiyonluklarını sürdürmek olduğu ifade edildi. Kaçkar Dağları’nın zorlu şartlarında yetişen sporcuların bu başarısı, ilçede sporun gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Haber: Yavuz Günay

