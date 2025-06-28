Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...

Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
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Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
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Muğla Ölüdeniz'de bir esnafın kayda aldığı görüntüler, ünlü turizm beldesindeki son durumu gözler önüne serdi. Görüntülerde çarşının bomboş olduğu görüldü. Esnaf paylaşımına, "Haziranın sonu ve Ölüdeniz'de güncel turizmin hali." notunu düştü.

Türkiye'nin yaz turizmiyle ünlü Muğla ve Antalya gibi şehirlerinde özellikle restoranların basit hizmetler karşılığında fahiş fiyatlar talep etmesi, yerli turisti yurt dışına yönlendirdi. Son yıllarda özellikle Yunan adaları, Türk turistlerin ilk sıradaki tercihi oldu. Her yaz sezonunda tıka basa dolu olan Türkiye'deki turistik şehirler ise boş kalmaya başladı.

ÖLÜDENİZ ESNAFI YAZ SEZONUNDA KAN AĞLIYOR

Türk turizmci için işler bu sene de kesat başladı. Bunun en güzel örneği Muğla Ölüdeniz'den geldi. Bölgede esnaf olan bir şahıs, her yıl turistlerle dolup taşan çarşının son halini paylaştı. Bölgedeki esnafın durumunun hiç de iyi olmadığı görüntülerden anlaşıldı.

SOKAKLAR BOMBOŞ

Görüntülerde, çarşıda sadece birkaç kişinin yürüdüğü görüldü. Dükkanların boş hali göze çarparken, esnaf söz konusu paylaşımına, "Haziranın sonu ve Ölüdeniz'de güncel turizmin hali." notunu düştü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Turizm
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıSempatik:

çok güzel olmuş halkı az kaziklasaydiniz

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Haber YorumlarıYakup Sertkaya:

Boş araziye park etmek bile 300 tl kendileri kaşındı

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

10 liralık ürünü 100 liraya satarsınız olacağı bu, geçmiş olsun...

Yorum Beğen241
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Haber YorumlarıEren Yarat:

Milleti kaziklarsaniz, gelen müşteriye/turiste müşteri gözü ile değilde av gibi bakarsanız daha çok okuruz bu haberleri. (Dusgun esnafa lafimkz yok)

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Alyın yumurtlayan tavukları birer niret kestiniz. Her yer ayni olacak bu sene ne yazık ki. Kendi düşen ağlamaz derler. 3 nin TL pansiyonbolunxa olacağına bakınız

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