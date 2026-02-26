Haberler

Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Şiddetli yağışların ardından sular altında kalan Konya-Antalya kara yolunun son hali havadan görüntülendi. Yolun bir yerden sonra bittiği ve denizin başladığı görüldü.

Antalya ve çevresinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların faturası ağır oldu. Konya-Antalya kara yolu sular nedeniyle devasa bir göle dönüştü.

YOL TAMAMEN SULAR ALTINDA

Havadan çekilen dron görüntülerinde, asfalt yolun bir noktadan sonra tamamen kesildiği ve sular altında kaldığı görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılan yolda sürücüler alternatif güzergahlar olan Akseki ve Manavgat hatlarına yönlendiriliyor. Bölgedeki suyun tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

