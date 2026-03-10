Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

İstanbul'da Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı kuyumculuk üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Kuyumcukent'te sabah saatlerinde büyük bir soygun yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay 9 Mart Pazartesi günü saat 07.22'de Kuyumcukent AVM'nin kapalı otopark bölümünde meydana geldi.

7 KİŞİ PARALARI ARACA YÜKLEYİP KAÇTI

İki kişinin şoförlük yaptığı toplam 7 kişilik soyguncu grubu, otopark bölümünde istiflenmiş halde bulunan paraları geldikleri ticari araca yükledi. Şüpheliler kısa sürede paralarla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

SOYGUN SANİYE SANİYE KAMERADA

Saniyeler içinde gerçekleşen soygun güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin uzun namlulu silahlar taşıdığı dikkat çekti. Olayın ardından polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlatırken, yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

