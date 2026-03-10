Haberler

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp Haber Videosunu İzle
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki Kuyumcukent'te sabah saatlerinde gerçekleşen soygunda 7 kişi kapalı otoparka girerek milyonlarca lirayı ticari araca yükleyip kaçtı. Uzun namlulu silahlar taşıdığı görülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı kuyumculuk üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Kuyumcukent'te sabah saatlerinde büyük bir soygun yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay 9 Mart Pazartesi günü saat 07.22'de Kuyumcukent AVM'nin kapalı otopark bölümünde meydana geldi.

7 KİŞİ PARALARI ARACA YÜKLEYİP KAÇTI

İki kişinin şoförlük yaptığı toplam 7 kişilik soyguncu grubu, otopark bölümünde istiflenmiş halde bulunan paraları geldikleri ticari araca yükledi. Şüpheliler kısa sürede paralarla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

SOYGUN SANİYE SANİYE KAMERADA

Saniyeler içinde gerçekleşen soygun güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin uzun namlulu silahlar taşıdığı dikkat çekti. Olayın ardından polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlatırken, yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bu kadar altını 35.000 Lira maaşlı emekli iki güvenlik görevlisine teslim edersen alırlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

Kendi takımına bahis oynamanın bedeli çok ama çok ağır oldu

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Böylesi görülmedi! Ülkede internet 240 saattir kesik

Böylesi görülmedi! Ülkede 240 saattir internet yok
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni

Bu adama sapık muamelesi yapıldı! Nedeni bomba