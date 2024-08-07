Türkiye'nin demir kubbesi var mı? Demir Kubbe sistemi nedir, nasıl çalışıyor?

Türkiye'de demir kubbe sistemi var mı ve demir kubbe ne işe yarıyor sorularına yanıt aranıyor. Savunma Sanayii İcra Komitesi dün yerli ve milli hava savunma sistemi katmalarının tamamının ismine Çelik Kubbe isminin verildiğini açıkladı. Türkiye'nin demir kubbesi var mı? Demir Kubbe sistemi nedir, nasıl çalışıyor? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE'NİN DEMİR KUBBESİ VAR MI?

Türkiye uzun süredir kendi katmanlı hava savunma sistemi ailesini oluşturuyor. Bu ailenin içindeki yakın hava savunma sistemleri, alçak ve orta irtifa sistemleri hali hazırda envantere girdi. Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise ilk etabı için sona gelindi. Komitede bu ailenin birlikte çalışabilirliği, yeni geliştirilen hava radar sistemleri ile uyumlu çalışımı ve eş zamanlı bir hava resmi oluşturularak harekat merkezinden yönetilmesi konuları Çelik Kubbe başlığı ile görüşüldü. ASELSAN'ın geliştirdiği sistem tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe, Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Çelik Kubbe'nin önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, günümüzde savaşların artık havada başlayıp karada biteceğini belirtiyor. Balistik füzelerde meydana gelen teknolojik gelişmelerin hava savunma sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu dile getiren Başbuğ "Füzeler başka bir ülkeye saldırıda ilk etapta başvurulan unsurlar haline geldi. Bunun örneğini İran ve İsrail arasında yaşanan hadisede görebiliriz" dedi.