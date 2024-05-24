Türkiye günde kaç metreküp doğal gaz üretiyor? Türkiye'nin günlük doğal gaz üretimi!

Türkiye'nin günlük doğal gaz üretimi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Bugün itibarıyla doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı." açıklamasında bulundu. Peki, Türkiye günde kaç metreküp doğal gaz üretiyor? Detaylar...

TÜRKİYE GÜNDE KAÇ METREKÜP DOĞAL GAZ ÜRETİYOR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz üretiminde yeni bir rekora ulaştığını belirterek "Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz." dedi.

"KENDİ GAZIMIZI ÜRETİR HALE GELDİK"

Bakan Bayraktar, katıldığı Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, doğal gazın Türkiye için önemine işaret ederek ithal edilen gazda artık üretime geçildiğini hatırlattı.Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Doğal gaz hem hane halkımızın hem meskenlerde vatandaşımızın en yoğun kullandığı yakıtlardan bir tanesi. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve elektrikte kullandığımız yakıt. Türkiye'nin en önemli ana enerji kaynaklarından bir tanesi.

Köylere, ulaşamadığımız yerlere doğal gazı getiriyoruz. Daha çevreci şartlarda enerjimizi sağlamamız için bizim için önemli. Elbette sanayimizin ihtiyacı olarak önemli. Bir önemli nokta da elektrik üretiminde kullanıyoruz. Biz doğal gazı büyük oranda ithal ederek kullanıyorduk. Karadeniz'de doğal gaz keşfiyle beraber kendi gazımızı üretir hale geldik.

"BUGÜN 20 MİLYON HANEYE DOĞAL GAZ GİDİYOR"

Bu hafta itibarıyla Sakarya gaz sahasından günde 5 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz. Hane halkımız, meskenlerde kullanılan doğal gaza baktığımızda bugün 20 milyon haneye doğal gaz gidiyor. Bugün 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı bugün itibariyle üretiyoruz. Bugünkü rakam hane halkının yüzde 10 ihtiyacını karşılıyor. Sanayi ve elektrikte Türkiye'nin 50 milyar metreküp tüketimi var. Üretimimiz erken aşamalarda.

Esas itibarıyla hedefimiz hane halkının tüketimini kendi kaynaklarımızla ilk etapta karşılayabilmek. Şu anda 5 milyon metreküp ulaştığımız rakam. 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpü hedefliyoruz. 20 milyon eve ulaşmamız için bunu 5 katına çıkarmamız lazım. 2028'e kadar bunu gerçekleştirmek hedefimiz. Evlerimizdeki gazın tamamı bu sahadan karşılanmış olacak."