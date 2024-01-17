Türkiye fırlatma üssü yok mu, Türkiye uzay üssü yok mu?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Florida'dan yapılacak fırlatma işlemi bu gece (perşembe), 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.11'de gerçekleştirilecek. Türkiye fırlatma üssü yok mu?

TÜRKİYE UZAY ÜSSÜ YOK MU?

Türkiye'nin uzay üssü henüz yok. Fakat uzay araştırmaları için gereken adımları atabilecek bir uzay ajansı kurulmuş durumda. Bu kurum 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı olarak kuruldu. Kurumun hedeflerinden en öne çıkanı 2023 yılında Ay'a bir roket fırlatmak olarak belirlenmişti.

Milli Uzay Programı Nedir?

Milli Uzay Programı, Dünya'daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir projedir.