Haberler

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı Haber Videosunu İzle
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ile iş insanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Merve Taşkın geçtiğimiz günlerde "polis korkusu" yaşadığını belirterek Endonezya'nın Bali adasına kaçmıştı.

  • İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkardı.
  • Merve Taşkın, 'Fuhuşa teşvik ve özendirme' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla karşı karşıya.
  • Merve Taşkın, Türkiye'den ayrıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ile iş insanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taşkın, "Fuhuşa teşvik ve özendirme", "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak"la suçlanıyor.

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

MERVE TAŞKIN, TÜRKİYE'DEN KAÇMIŞTI

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, geçen hafta yaptığı açıklama ile Türkiye'den ayrıldığını duyurmuştu.

Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Son zamanlarda psikolojim o kadar çok bozulmuştu ki… Geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Sürekli yatağımın bir köşesine kıyafet koyuyor, kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum. Eğer gece polisler beni gözaltına almaya gelirse diye hep hazırlıklı uyuyordum.

Günlerimi böyle daha fazla geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak Türkiye'den tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Kendim için bir yolculuğa çıktım. Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama hiç denememek ve her geçen gün daha da tükenmek bana kötü hissettiriyordu. Seni özleyeceğim, Türkiye."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

yeter ki gelme senin yasını tutmayacağız

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Gelmesine gerek yok bunun ne iş yaptıgını bilmiyorumda fenomense hangişi platform yada platformlardan para kazanıyorsa katlanarak kazanmaya devam eder şuan ub khaberlerle iki kat artmıştır kazancı hahaha

yanıt8
yanıt2
Haber YorumlarıTürk:

parası bitince gelir :)

yanıt7
yanıt3
Haber YorumlarıYıldızkan:

hesabı dondurulursa işi yüzde 80 biter...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

boyalı @mcııık

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Kanat:

yanlış yere kaçmiş reis in kankası orda yakalanır Fransa Almanya ya kaçsaydı bari

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum

Ne diyecekleri merak konusuydu! Tarihi adıma ABD'den ilk yorum
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum

Ne diyecekleri merak konusuydu! Tarihi adıma ABD'den ilk yorum