Türkiye'deki göçmen sayısı ne kadar? 2024 Ekim ayı Türkiye'de ne kadar yabancı var?

2024 Türkiye göçmen sayısı son durum ne? Türkiye'de ne kadar yabancı, göçmen ve sığınmacı var? Türkiye'deki göçmen sayısı kaç oldu, aratacak mı? İçişleri bakanı Ali Yerlikaya "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Göç ve İnsan Hakları Uluslararası İstişare Konferansı" nda önemli açıklamalarda bulundu. Bu konferansta göçmen sayısına değinen Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklama merak ediliyor. İşte Türkiye'deki göçmen sayısında son durum…

TÜRKİYE'DE GÖÇMEN SAYISI NE KADAR 2024?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Uluslararası temel tüm insan hakları sözleşmelerine taraf olan ülkemiz, 4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, 1 milyon 45 bin 722 ikamet izni sahibi yabancının yanı sıra, 3 milyon 89 bin 904 geçici koruma altında bulunan Suriyeliyi ve 213 bin 169 uluslararası koruma sahibi yabancıyı misafir etmektedir." dedi.

2024 TÜRKİYE GÖÇMEN SAYISI SON DURUM

Türkiye'nin göç yönetimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Anayasa'nın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, milli menfaatler temelinde, medeniyet değerleri ve insan haklarına uygun olarak yürüttüğünü aktaran Yerlikaya, "Ülkemiz bugün, tarihsel birikimine uygun bir göç yönetimini başarıyla uygulamaktadır. Türkiye, kanunlarımıza uygun olarak ülkemize gelen, bilim, sanayi ve ekonomi gibi alanlarda ülkemize katma değer sağlayacak olan yabancıların, işlemlerini kolaylaştıran, teşvik eden bir düzenli göç politikasına sahiptir." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Türkiye'nin, savaş ve çatışmalardan kaçan, yardıma ve desteğe ihtiyacı olan mazlumlara da şefkat elini uzattığını belirten Yerlikaya, "Göçü, insan hayatını önceleyen, ancak kamu düzeni ve kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, "Uluslararası temel tüm insan hakları sözleşmelerine taraf olan ülkemiz, 4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, 1 milyon 45 bin 722 ikamet izni sahibi yabancının yanı sıra, 3 milyon 89 bin 904 geçici koruma altında bulunan Suriyeliyi ve 213 bin 169 uluslararası koruma sahibi yabancıyı misafir etmektedir." dedi.