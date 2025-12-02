Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir Tunceli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni verileri, ülkemizde yaşam süresinin şehirden şehre nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78,3 yıla yükselirken, bazı illerde bu sürenin ülke ortalamasının belirgin biçimde üzerinde olduğu belirlendi. Listenin zirvesinde ise sürpriz bir şehir yer alıyor.

TUNCELİ ZİRVEDE

İl bazında yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip ilin Tunceli olduğu ortaya çıktı. Tunceli'de kadınlarda beklenen yaşam süresi 84,1 yıl, erkeklerde 77 yıl, genel ortalamada ise 80,3 yıl olarak ölçüldü.

Tunceli'yi ikinci sırada Muğla izledi. Muğla'da kadınların ortalama yaşam süresi 84 yıl, erkeklerde 77,7 yıl, toplamda ise 80,7 yıl oldu.

EGE VE KARADENİZ ÖNDE

Veriler, uzun yaşam süresine sahip illerin büyük bölümünün Ege ve Karadeniz bölgelerinde yer aldığını gösterirken ilk 10'da Doğa Anadolu Bölgesi'nden sadece bir kentimiz yer aldı.

Yaşam süresi en yüksek bazı şehirler şöyle:

3. Gümüşhane: Kadın 83,5 yıl – Erkek 78,1 yıl – Ortalama 80,8 yıl

4. Trabzon: Kadın 83,8 yıl – Erkek 76,8 yıl – Ortalama 80,3 yıl

5. Giresun: Kadın 83,5 yıl – Erkek 76,6 yıl – Ortalama 80 yıl

6. Rize: Kadın 83,3 yıl – Erkek 75,5 yıl – Ortalama 79,4 yıl

7. Ordu: Kadın 83 yıl – Erkek 77,2 yıl – Ortalama 80 yıl

8. Erzincan: Kadın 82,3 yıl – Erkek 76,9 yıl – Ortalama 79,6 yıl

9. Artvin: Kadın 82,4 yıl – Erkek 77,3 yıl – Ortalama 79,7 yıl

10. Antalya: Kadın 82,4 yıl – Erkek 77,3 yıl – Ortalama 79,7 yıl

TÜİK'in verilerine göre, özellikle doğası, yaşam tarzı ve sosyoekonomik koşullarıyla öne çıkan bu şehirlerde ortalama ömür, ülke genelinin üzerine çıkıyor.