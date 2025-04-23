Türkiye'de tsunami olur mu? İstanbul'da tsunami riski var mı?

Uzmanlar, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında tsunami riski bulunduğunu belirtiyor. Ancak "İstanbul tsunami riski" konusu ise farklı jeolojik özellikler taşıdığı için ayrı bir değerlendirme gerektiriyor. Peki Marmara Denizi'nde büyük bir deprem yaşanırsa, İstanbul için tsunami tehdidi oluşur mu?

TÜRKİYE'DE TSUNAMİ OLUR MU?

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi çevresinde meydana gelecek büyük bir deprem, deniz tabanında kayma oluşturursa, bu durum küçük çaplı tsunami dalgalarına yol açabilir. 1999 Gölcük depremi sonrası, Marmara'da bazı kıyı bölgelerinde benzer dalga hareketleri kayıtlara geçmişti.

İSTANBUL'DA TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, "İstanbul tsunami riski" konusunda çeşitli senaryolarla çalışıyor. Bu senaryolarda, olası bir 7 üzeri büyüklükteki depremin ardından 1 ila 2 metre arasında değişen dalga yüksekliğine ulaşabilecek küçük çaplı tsunamiler öngörülüyor.

Ancak bu tür dalgalar, okyanuslarda görülen dev tsunamilerle kıyaslanmayacak kadar düşük enerjili ve daha kısa mesafeli etkilere sahiptir. Yine de kıyıya yakın alçak yerleşim bölgeleri için bu tür dalgalar risk teşkil edebilir.

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