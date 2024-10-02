5 mach (6.125 km/s) ve daha yüksek hızlarda yol alan hipersonik füzeler, ses hızından (1.235 km/s) yaklaşık 5 kat daha hızlıdır. Üretilen bazı füzelerin, 10 mach'a kadar çıkabildiği iddia edilmektedir. Peki, Türkiye'de hipersonik füze var mı? Hipersonik füze nedir?

HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Hipersonik füzeler işlevsel olduklarında, savunma sistemleri ile atak sistemlerindeki çok büyük bir fark açılacaktır. Hipersonik bir füzeyi yakalayabilecek veya etkisiz hale getirebilecek füze savunma sistemi günümüzde bulunmamaktadır. Bu sebeple ülkeler, hipersonik füze çalışmalarına bu denli ağırlık vermektedirler.

5 mach (6.125 km/s) ve daha yüksek hızlarda yol alan hipersonik füzeler, ses hızından (1.235 km/s) yaklaşık 5 kat daha hızlıdır. Üretilen bazı füzelerin, 10 mach'a kadar çıkabildiği iddia edilmektedir.

Subsonik füzeler ve süpersonik füzelerden de kısaca bahsetmek gerekirse; subsonik füzeler yaklaşık 0,9 mach hıza sahip olan füzelerdir. Subsonik füzelerin etkisiz hale getirilmesi basittir fakat yine de günümüzde yüksek etkiye sahiptir. Süpersonik füzeler ise 2 ve 3 mach dolaylarında hıza sahiptir. Bu hızıyla ses hızını geçmektedir.

TÜRKİYE'DE HİPERSONİK FÜZE VAR MI?

2022'de yapılan açıklama:

TÜBİTAK-SAGE Müdürü Gürcan OKUMUŞ, TÜBİTAK-SAGE'nin hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. OKUMUŞ, bundan sonraki hedeflerinin süpersonik ve hipersonik füzeler geliştirmek olduğunu açıkladı.

Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli yatırımımız devam ediyor. Bizim rüzgar tünelimiz, 'Trisonic' olacak. Sesaltı, sesüstü ve transonic hızlardaki testleri gerçekleştirebileceğiz. Şu anda biz kendi içimizde, "TÜBİTAK-SAGE Trisonic Tüneli (TSTT)" olarak adlandırıyoruz. Hedefimiz, 2023 yılında ilk üflemelerin yapılmaya başlanıp 2024 yılında da resmi ve ticari test olarak faaliyetine geçmesi yönünde.

Tüm bu çalışmalarımızın meyvesi olarak bundan sonraki adımımız yüksek süpersonik ve HİPERSONİK sistemlerde olacak. Alt yapılar istediğimiz seviyeye geliyor ve hipersonik füzeler bundan sonraki ana odağımızı oluşturacak." ifadelerine yer verildi.