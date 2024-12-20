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Türkiye'de en uzun gece hangi ilde? Günler ne zaman uzayacak?

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde? Günler ne zaman uzayacak?
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Günler ne zaman uzayacak ve Türkiye'de en uzun gece hangi şehirde yaşanacağı merak ediliyor. En uzun gece kaç saat sürecek ve Türkiye'de en kısa gece hangi ilde yaşanacağı gündeme geliyor. 21 Aralık'ta Türkiye'de en uzun gündüz nerede yaşanır ve Türkiye'de en uzun gece hangi ilde sorularına yanıt aranıyor. Peki, en uzun gece ne zaman?

Aralık ayının sonuna yaklaşırken, en uzun gecenin tarihi ve yaşanacağı yerler merak ediliyor. Kış gündönümü, yılın en uzun gecesinin yaşandığı ve günlerin uzamaya başladığı tarihtir. Türkiye'de en uzun gece hangi ilde? Günler ne zaman uzayacak? Detaylar haberimizdedir…

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?

Kuzey Yarımküre'de en uzun gece 21 Aralık'ta yaşandıktan sonra, 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlayacak.

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde? Günler ne zaman uzayacak?

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE HANGİ İLDE?

Türkiye'de en uzun gece, Kuzey'de yer alan Sinop'ta 15 saat 6 dakika ile gerçekleşiyor.

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde? Günler ne zaman uzayacak?

TÜRKİYE'DE EN KISA GECE HANGİ İLDE?

En kısa gece ise Güney'deki Hatay'da 14 saat sürüyor. Sinop'un ardından Türkiye'de en uzun geceyi yaşayan iller sırasıyla Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun olarak sıralanıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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