Türkiye Bulgaristan maçı tek maç mı, rövanşı var mı?
2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve yayının şifreli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Türkiye Bulgaristan maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak bu kritik eleme mücadelesi öncesinde sporseverler, canlı yayın bilgileri ve maçın şifresiz şekilde izlenip izlenemeyeceği konusunda detayları merak ediyor. Peki, Türkiye Bulgaristan maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Eleme karşılaşması, TV8, CBC Sport ve Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TV8 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28. kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla maç şifresiz takip edilebilir.

EXXEN CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, internet üzerinden erişilebilen ve şifreli yayın yapan bir platform olarak karşılaşmayı takip etme imkânı sunmaktadır.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki eleme mücadelesi, 15 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki bu önemli eleme mücadelesi, Bursa'daki Timsah Park Stadyumu'nda oynanacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

15 Kasım akşamı Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 2. maçı oynanacak.

İlk maç skoru:

11 Ekim 2025 • 21:45

Vasil Levski Ulusal Stadyumu

E Grubu

Bulgaristan 1 – 6 Türkiye

Osman DEMİR
