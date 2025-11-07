Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda?

Önemli Bilgilendirme: Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 2026 Dünya Kupası Eleme maçı için şu an (Kasım 2025 itibarıyla) resmi bir fikstür ve yayın bilgisi bulunmamaktadır, zira eleme grupları ve maç takvimi henüz kesinleşmemiştir. Bu nedenle, yukarıdaki özgünleştirilmiş metin varsayımsal bir senaryo üzerinden oluşturulmuştur. Gerçek yayın bilgilerine ulaşmak için maç tarihi yaklaştığında güncel spor yayın akışlarını kontrol etmeniz gerekmektedir.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ: TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI YAYIN BİLGİLERİ



A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki kritik Bulgaristan mücadelesi 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama düdüğü, futbolseverlerin heyecanla beklediği TSİ 20:00'de (Türkiye Saati İle) çalacak.

YAYIN KANALI VE PLATFORM BİLGİLERİ

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, genellikle Milli Takım maçlarını yayınlayan ana kanallar olan TV8 ve dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MAÇ YAYINI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Milli maçların genel yayın politikası gereği, Türkiye-Bulgaristan karşılaşmasının TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanması beklenmektedir. Exxen platformunda ise maç yayını şifreli olarak sunulacaktır.

TV8 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV8 kanalını Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen platformu, ücretli bir abonelik sistemiyle internet ve çeşitli akıllı cihazlar üzerinden şifreli yayın hizmeti vermektedir.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ay-Yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası Eleme maçında Bulgaristan'ı Bursa'da, Timsah Park Stadyumu'nda (resmi adıyla Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu veya Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak da anılır) ağırlayacak.