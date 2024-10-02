Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var?

İsrail ile İran arasında süregelen gerginlik ve çatışmalar, dünya genelinde büyük bir endişe ve dikkatle izleniyor. Bu durum, birçok insanın Türkiye'nin coğrafi ve siyasi konumunu yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var?

TÜRKİYE BİR ORTA DOĞU ÜLKESİ Mİ?

Türkiye, coğrafi ve tarihsel bağları nedeniyle Orta Doğu ile sıkı ilişkiler içerisindedir, ancak resmi olarak Orta Doğu ülkesi olarak sınıflandırılmamaktadır.

ORTA DOĞU'DA HANGİ ÜLKELER VAR?

Orta Doğu bölgesi genellikle, Arap Yarımadası, İran, Mezopotamya, Levant, Kıbrıs, Sina Yarımadası ve Anadolu'yu içerir. Türkiye, geniş coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle, hem Avrupa, hem Asya, hem de Orta Doğu ile ilişkili olarak kabul edilir. Orta Doğu ülkeleri şu şekildedir;