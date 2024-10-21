Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur?

Türkçe dil bilgisi kapsamında zamir çeşitleri, dil bilimine ilgi duyan birçok kişinin merak ettiği konulardan biridir. Özellikle "Kim Milyoner Olmak İster" gibi popüler yarışmalarda sıkça karşılaşılan sorular arasında yer alan "Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur?" sorusu, katılımcılar tarafından dikkatle araştırılmaktadır. Peki, Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur? İşte cevabı...

TÜRKÇE DİL BİLGİSİNDE HANGİ TÜRDE BİR ZAMİR YOKTUR?

A) İşaret zamiri

B) Soru zamiri

C) Sayı zamiri

D) Belirsizlik zamiri

Doğru Cevap: C şıkkıdır.

Türkçede belirli, belirsiz, kişi, gösterme, soru, ilgi ve dönüşlü olmak üzere çeşitli zamir türleri vardır.