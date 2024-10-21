Üye Girişi
Haberler

Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur?

Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkçe dil bilgisinde, zamir çeşitleri arasında hangi türün bulunmadığı sorusu, dil bilimine ilgi duyanların merak ettiği bir konu oluyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı araştırılıyor.

Türkçe dil bilgisi kapsamında zamir çeşitleri, dil bilimine ilgi duyan birçok kişinin merak ettiği konulardan biridir. Özellikle "Kim Milyoner Olmak İster" gibi popüler yarışmalarda sıkça karşılaşılan sorular arasında yer alan "Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur?" sorusu, katılımcılar tarafından dikkatle araştırılmaktadır. Peki, Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur? İşte cevabı...

TÜRKÇE DİL BİLGİSİNDE HANGİ TÜRDE BİR ZAMİR YOKTUR?

A) İşaret zamiri

B) Soru zamiri

C) Sayı zamiri

D) Belirsizlik zamiri

Doğru Cevap: C şıkkıdır.

Türkçede belirli, belirsiz, kişi, gösterme, soru, ilgi ve dönüşlü olmak üzere çeşitli zamir türleri vardır.

Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Eğitim Atv

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu

Teröristbaşının ölümü sonrası yeniden gündeme geldi

 Bebek katilleri tarafından tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katilleri tarafından tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Türkçe dil bilgisinde hangi türde bir zamir yoktur? Turhan Çömez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Turhan Çömez kaç yaşında, nereli? Turhan Çömez biyografisi! Pensilvanya nerede? Pensilvanya hangi ülkede, nereye bağlı? Vahalar nerede olur? Çölün içindeki vaha ne demek? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (21 Ekim) ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 21 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? ARA TATİL NE ZAMAN? 2024- 2025 ara tatil ne zaman başlıyor? Fetullah Gülen evli mi? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çocuğu var mı? FETHULLAH GÜLEN'İN SON HALİ! Fethullah Gülen'in hastalığı nedir? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Türkiye'ye mi gönderilecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.