Türk vatandaşları için vizesiz ülkeler! 2025 yılında gidilebilecek vizesiz ülkeler hangileri?
Vizesiz seyahat edebilecekleri ülkeler her zaman Türk vatandaşlarının merak konusu oluyor. Türk vatandaşları için vizesiz ülkeler 2025 hangileri? Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangileri? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte, 2025 yılında Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...
2025 yılında Türk pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi. 2025 yılında hangi ülkelerin Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanıyacağı ise yeni bir merak konusu oldu. Tatil veya iş seyahati planlayanlar için Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Birçok kişi, vizesiz gidilecek ülkeleri araştırıyor. İşte Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Okyanusya kıtalarında vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler…
VİZESİZ ÜLKELER HANGİLERİ?
Avrupa'da Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Arnavutluk – 180 günde 90 gün vizesiz
Bosna-Hersek – 180 günde 90 gün vizesiz
Karadağ – 180 günde 90 gün vizesiz
Kosova – 180 günde 90 gün vizesiz
Kuzey Makedonya – 180 günde 90 gün vizesiz
Sırbistan – 180 günde 90 gün vizesiz
Moldova – 90 gün vizesiz
Ukrayna – 90 gün vizesiz
Gürcistan – Kimlik kartı ile 1 yıl vizesiz
Asya'da Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Azerbaycan – Kimlik kartı ile 90 gün vizesiz
Japonya – 90 gün vizesiz
Güney Kore – 90 gün vizesiz
Maldivler – 30 gün vizesiz
Malezya – 90 gün vizesiz
Singapur – 30 gün vizesiz
Tayland – 30 gün vizesiz
Endonezya – 30 gün vizesiz
Filipinler – 30 gün vizesiz
Katar – 180 günde 90 gün vizesiz
Ürdün – 180 günde 90 gün vizesiz
Lübnan – 180 günde 90 gün vizesiz
İran – 90 gün vizesiz
Afrika'da Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Fas – 90 gün vizesiz
Tunus – 90 gün vizesiz
Güney Afrika – 30 gün vizesiz
Seyşeller – 90 gün vizesiz
Kenya – Kapıda vize ile 90 gün
Tanzanya – Kapıda vize ile 90 gün
Madagaskar – Kapıda vize ile 90 gün
Mauritius – 30 gün vizesiz
Amerika Kıtasında Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Brezilya – 90 gün vizesiz
Arjantin – 90 gün vizesiz
Şili – 90 gün vizesiz
Kolombiya – 90 gün vizesiz
Ekvador – 90 gün vizesiz
Paraguay – 90 gün vizesiz
Peru – 90 gün vizesiz
Uruguay – 90 gün vizesiz
Venezuela – 90 gün vizesiz
Meksika – Elektronik vize ile 30 gün
Kosta Rika – 90 gün vizesiz
Panama – 180 gün vizesiz