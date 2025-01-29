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Türk vatandaşları için vizesiz ülkeler! 2025 yılında gidilebilecek vizesiz ülkeler hangileri?

Türk vatandaşları için vizesiz ülkeler! 2025 yılında gidilebilecek vizesiz ülkeler hangileri?
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Vizesiz seyahat edebilecekleri ülkeler her zaman Türk vatandaşlarının merak konusu oluyor. Türk vatandaşları için vizesiz ülkeler 2025 hangileri? Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangileri? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte, 2025 yılında Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

2025 yılında Türk pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi. 2025 yılında hangi ülkelerin Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanıyacağı ise yeni bir merak konusu oldu. Tatil veya iş seyahati planlayanlar için Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Birçok kişi, vizesiz gidilecek ülkeleri araştırıyor. İşte Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Okyanusya kıtalarında vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler…

VİZESİZ ÜLKELER HANGİLERİ?

Avrupa'da Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Arnavutluk – 180 günde 90 gün vizesiz

Bosna-Hersek – 180 günde 90 gün vizesiz

Karadağ – 180 günde 90 gün vizesiz

Kosova – 180 günde 90 gün vizesiz

Kuzey Makedonya – 180 günde 90 gün vizesiz

Sırbistan – 180 günde 90 gün vizesiz

Moldova – 90 gün vizesiz

Ukrayna – 90 gün vizesiz

Gürcistan – Kimlik kartı ile 1 yıl vizesiz

Asya'da Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Azerbaycan – Kimlik kartı ile 90 gün vizesiz

Japonya – 90 gün vizesiz

Güney Kore – 90 gün vizesiz

Maldivler – 30 gün vizesiz

Malezya – 90 gün vizesiz

Singapur – 30 gün vizesiz

Tayland – 30 gün vizesiz

Endonezya – 30 gün vizesiz

Filipinler – 30 gün vizesiz

Katar – 180 günde 90 gün vizesiz

Ürdün – 180 günde 90 gün vizesiz

Lübnan – 180 günde 90 gün vizesiz

İran – 90 gün vizesiz

Türk vatandaşları için vizesiz ülkeler! 2025 yılında gidilebilecek vizesiz ülkeler hangileri?

Afrika'da Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Fas – 90 gün vizesiz

Tunus – 90 gün vizesiz

Güney Afrika – 30 gün vizesiz

Seyşeller – 90 gün vizesiz

Kenya – Kapıda vize ile 90 gün

Tanzanya – Kapıda vize ile 90 gün

Madagaskar – Kapıda vize ile 90 gün

Mauritius – 30 gün vizesiz

Amerika Kıtasında Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Brezilya – 90 gün vizesiz

Arjantin – 90 gün vizesiz

Şili – 90 gün vizesiz

Kolombiya – 90 gün vizesiz

Ekvador – 90 gün vizesiz

Paraguay – 90 gün vizesiz

Peru – 90 gün vizesiz

Uruguay – 90 gün vizesiz

Venezuela – 90 gün vizesiz

Meksika – Elektronik vize ile 30 gün

Kosta Rika – 90 gün vizesiz

Panama – 180 gün vizesiz

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