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Türk İş Kadınları Fuat Paşa Yalısı'nda buluşuyor

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Türk iş kadınları rehberi tarafından, Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde 4. kez düzenlenecek olan Türk İş Kadınları Plaket Töreni, Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün sunuculuğunda 16 Mayıs 2024 tarihinde Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek.

Türkiye geneli ve yurt dışından küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların kurucu iş kadınlarının başvuru ile katılabildiği organizasyon, iş hayatında kadın gücünü, varlığını ve başarısını kamuoyuna sunuyor. Girişimci yüz iş kadınının katılabileceği tören, sivil toplum kuruluşları, sanat, cemiyet ve iş dünyasını bir araya getiriyor.

Türk İş Kadınları Fuat Paşa Yalısı'nda buluşuyor

"TÜM İŞ KADINLARINI BU OLUŞUMA DAVET EDİYORUZ"

Türk İş Kadınları Rehberi ve Gelin Damat Dergisi CEO'su Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada, " Türkiskadinlari.com ve plaket törenimizle, iş kadınları arasında iş bağlantılarının oluşmasına, bilgi alışverişinin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. İş hayatında bende varım diyen, başarıya ulaşma sürecini platformlara taşımak isteyen tüm iş kadınlarını bu oluşuma davet ediyoruz." dedi.

Türk İş Kadınları Fuat Paşa Yalısı'nda buluşuyor

Türk İş Kadınları Fuat Paşa Yalısı'nda buluşuyor

Kaynak: Haberler.com / Kadın

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