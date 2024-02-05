Türk İş Kadınları Fuat Paşa Yalısı'nda buluşuyor

Türkiye geneli ve yurt dışından küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların kurucu iş kadınlarının başvuru ile katılabildiği organizasyon, iş hayatında kadın gücünü, varlığını ve başarısını kamuoyuna sunuyor. Girişimci yüz iş kadınının katılabileceği tören, sivil toplum kuruluşları, sanat, cemiyet ve iş dünyasını bir araya getiriyor.

"TÜM İŞ KADINLARINI BU OLUŞUMA DAVET EDİYORUZ"

Türk İş Kadınları Rehberi ve Gelin Damat Dergisi CEO'su Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada, " Türkiskadinlari.com ve plaket törenimizle, iş kadınları arasında iş bağlantılarının oluşmasına, bilgi alışverişinin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. İş hayatında bende varım diyen, başarıya ulaşma sürecini platformlara taşımak isteyen tüm iş kadınlarını bu oluşuma davet ediyoruz." dedi.