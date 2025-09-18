Türk Hava Yolları'nda uzun süredir gizli kalan bir iddia, boşanma davalarıyla gün yüzüne çıktı. Evli bir pilot ile hostes arasında olduğu öne sürülen bu ilişki, mahkeme kayıtları ve delillerle destekleniyor. Sektörde büyük yankı uyandıran bu olayın detayları ne? Türk Hava Yolları'ndaki yasak aşk olayı nedir? THY yasak aşk iddiası doğru mu? İddiara dair tüm detaylar haberimizde...

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAKİ YASAK AŞK İDDİASI NEDİR?

Türk Hava Yolları (THY), uzun tarihi boyunca nadiren gündeme gelen büyük çaplı skandallardan biriyle sarsılıyor. Şirketin deneyimli kaptan pilotlarından E.C. ile evli bir hostes H.D.T. arasında olduğu iddia edilen ve yaklaşık üç yıl sürdüğü belirtilen yasak aşk skandalı, İstanbul 15. ve 16. Aile Mahkemeleri'nde açılan boşanma davalarıyla gün yüzüne çıktı.

Bu iddialara göre, ilişkileri Afrika uçuşları sırasında başlayan pilot ve hostes, İstanbul Göktürk'te bulunan bir sitedeki evde buluşmalar gerçekleştirdi. Sitenin giriş-çıkış kayıtları ile güvenlik kameraları, bu görüşmeleri belgeleyen önemli kanıtlar arasında yer alıyor. Ayrıca, İstanbul Havalimanı otoparkında çekilen görüntülerde de E.C. ve H.D.T.'nin araç içinde samimi anları tespit edilerek bilirkişi raporlarıyla mahkemeye sunuldu.

İddiaların karmaşıklaşması, H.D.T.'nin pilot eşinin kredi kartıyla E.C.'ye pahalı hediyeler alması ve karşılıklı hediyeleşmelerin mahkemeye fişlerle sunulmasıyla birlikte arttı. Ayrıca, E.C.'nin uçuş görevi olmamasına rağmen H.D.T. ile aynı tarihlerde ABD'ye yaptığı seyahatler, otel kayıtlarıyla doğrulandı.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAKİ YASAK AŞK İDDİASI DOĞRU MU?

Yasak aşk iddiaları şu aşamada mahkemeye taşınmış ve birçok delil dosyaya eklenmiş olsa da, henüz resmi mercilerce doğrulanmamıştır. Türk Hava Yolları yönetimi, konuya dair henüz resmi bir açıklama yapmamış olup, iddialar halen yasal süreç içerisinde değerlendirilmektedir.

Mahkeme dosyalarına yansıyan WhatsApp yazışmaları, skandalın en çarpıcı taraflarından biri olarak öne çıkıyor. E.C. ve meslektaşlarının oluşturduğu "Meziyetli Hostesler" adlı WhatsApp grubunda, hostesler hakkında aşağılayıcı ve ahlaksız ifadeler kullanıldığı ortaya çıktı. Bu yazışmalar da mahkemeye delil olarak sunulmuş durumda.

E.C.'nin eşi tarafından dile getirilen diğer iddialar arasında evlilik süresince yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddet yer alıyor. Çiftin 2 yaşındaki çocuklarının bakımının tamamen anneye bırakıldığı ve E.C.'nin 2023 yılında İtalya tatilinde çocuğuyla ilgilenmediğine dair tanık beyanları mahkemeye ulaştı. Tüm bu bilgiler, iddiaların kapsamını ve mahkemeye yansıyan kanıtları gözler önüne seriyor.