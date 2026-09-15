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Akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobil 100 metre sürüklendi: 1 ölü

Akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobil 100 metre sürüklendi: 1 ölü
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün Manavgat Ilıca Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yaptığı bildirildi.

Kaza, D-400 karayolunun Taşağıl Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat'tan Antalya yönüne seyreden Ahmet Sevim'in kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobil, Taşağıl Kavşağı'na yaklaşık 200 metre mesafede aynı yönde ilerleyen Birol K. yönetimindeki 07 CGN 631 plakalı, 07 CGN 579 dorse plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından tankerin arkasına sıkışan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Sevim (34) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Sevim'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Talihsiz sürücünün Manavgat Ilıca Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yaptığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

yine maalesef aşırı hız ve takip mesafesi ihlali.! trafik terörü son hız devam ediyor.!

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