Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'nda bulunan ve yaklaşık 4 bin ton LPG taşıdığı belirtilen Türk gemisi ORINDA'nın bir dron saldırısıyla vurulduğu bildirildi.Türk gemisi vuruldu mu, kim vurdu? Ukrayna'da ORINDA gemisine ne oldu, gemide kaç kişi var, ölen var mı?

MÜRETTEBAT GÜVENDE

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'nda demirli olan ve yaklaşık 4 bin ton LPG taşıdığı belirtilen Türk bayraklı ORINDA adlı gemi, insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırının ardından gemide çıkan yangın nedeniyle Romanya'nın Plauru köyünde yaşayanlar, olası bir patlama tehlikesi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Gemide görev yapan 16 kişilik ekip, acil durum prosedürleri doğrultusunda hızla gemiden ayrılarak güvenli bir alana götürüldü. Şirket tarafından yapılan açıklamada, tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi ve şu ifadeler paylaşıldı:

"Personelimizin tamamı güvendedir. Gemide devam eden yangına ilişkin çalışmalar yerel makamlarla koordineli şekilde sürdürülmektedir. Önceliğimiz mürettebatın güvenliğidir, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

GEMİYE DAİR BİLGİLER

Orinda Denizcilik'e ait olan ve 9.353 dwt taşıma kapasitesine sahip 125 metrelik LPG tankeri, Nisan 2023'te Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk bayrağı ile seferlerine başlamıştı.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını vurguladı. Saldırının ardından Romanya makamları, Ukrayna sınırındaki Plauru köyünü güvenlik gerekçesiyle boşalttı.

UKRAYNA'DA ENERJİ TESİSLERİ DE HEDEFTE

Rus güçlerinin Ukrayna'nın en büyük enerji şirketlerinden DTEK'e ait Odesa'daki tesisine gerçekleştirdiği başka bir saldırıda ise 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı. Yetkililer, 4 bin eve alternatif hatlarla yeniden elektrik sağlandığını, kalan 32 bin 500 konutta ise onarım sürecinin uzun sürebileceğini bildirdi.

