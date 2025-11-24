Turizmde Genç Liderlik: Seçil Aytin Arslan Başarı Yolculuğunu Anlattı

Haberler.com YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan turizmci Seçil Aytin Arslan, kariyer basamaklarını nasıl hızla tırmandığını, genç yaşta elde ettiği yöneticilik başarılarını, ekip odaklı liderlik anlayışını ve sektörde yaşadığı zorlukları tüm samimiyetiyle anlattı. Kadınların iş dünyasındaki yerini güçlendiren, mobbing gerçekliğine dikkat çeken Arslan, turizmin geleceğine dair umut veren değerlendirmelerde bulundu.

"HİÇBİR ZAMAN MAAŞ ODAKLI OLMADIM"

Seçil Aytin Arslan, kariyerine başlarken motivasyonunun para değil hedefleri olduğunu belirterek küçük yaşlarda kurduğu hayallerin kendisini ileri taşıdığını söyledi. "Çalışmasam da hayatımı sürdürebilirdim ama hep üretmek istedim" diyen Arslan, tutkusunun onu kısa sürede başarıya ulaştırdığını ifade etti. Genç yaşta sektöre girip istediği otelde çalışmak için kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı.

"29 YAŞINDA DİREKTÖR, 35 YAŞINDA GENEL MÜDÜR OLDUM"

Arslan, turizm sektöründeki hızlı yükseliş sürecini detaylarıyla anlattı. Henüz 29 yaşında satış pazarlama direktörlüğüne getirildiğini belirten başarılı yönetici, "Bu bir ekip işi, hiçbir zaman bireyselliğe inanmadım" diyerek liderlik anlayışını özetledi. Hem başarıların hem de başarısızlıkların sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Arslan, kadınların iş dünyasındaki gücünü yüksek sesle savunarak "Kadın zekâsı büyük fark yaratır" dedi.

"MOBBİNG YAŞADIM AMA YILMADIM"

Sektörde yükselmesiyle birlikte mobbing ve dedikodularla mücadele ettiğini belirten Arslan, "Yükselmemi istemiyorlar, mobbing uyguluyorlar" sözleriyle yaşadığı baskıları anlattı. Ancak bu süreçlerin onu durdurmadığını, aksine güçlendirdiğini ifade etti. Turizm ve otelciliğin asla bitmeyecek bir sektör olduğuna inandığını söyleyen Arslan, ekip içindeki uyumun ve pozitif enerjinin her şeyden önemli olduğunu belirtti.