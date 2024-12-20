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Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne?

Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne?
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Ünlü mimar Turgut Toydemir vuruldu mu ve Turgut Toydemir'i kim vurdu soruları gündeme geliyor. Turgut Toydemir öldü mü ve Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. Peki, Turgut Toydemir vuruldu mu?

Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu soruları gündemde. İstanbul'da bir polis memuru, trafikte tartıştığı sürücüyü durdurmak istedi ancak tartışma büyüyünce ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonucu sürücü ağır yaralandı. Vurulan kişinin 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir olduğu belirlendi. Mimar Turgut Toydemir'in sağlık durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

TURGUT TOYDEMİR VURULDU MU?

Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından çıkan kurşunla yaralanan mimar Turgut Toydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşandı.

Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Turgut Toydemir vuruldu mu, kim öldürdü? Mimar Turgut Toydemir neden öldü?

TURGUT TOYDEMİR'İN SAĞLIK DURUMU NE?

Ağır yaralanan Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Toydemir'in ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis memuru S.Ç, silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet şeridi çekilen bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından detaylı inceleme yapıldı.

Turgut Toydemir vuruldu mu, kim öldürdü? Mimar Turgut Toydemir neden öldü?

Emniyet açıklama yapmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, 'Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halinde iken diğer araç sürücüsü T.T. ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve T.T'nin durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu T.T'nin yaralandığı anlaşılmıştır.' ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve 'kasten yaralama' suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

Turgut Toydemir vuruldu mu, kim öldürdü? Mimar Turgut Toydemir neden öldü?

TURGUT TOYDEMİR KİMDİR?

Ünlü mimar Turgut Toydemir, 1938 yılında İstanbul'da doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Toydemir, Türkiye'nin en eski aktif çalışan mimarlarından biri olarak tanınıyor.

Toydemir, 1961 yılında kurduğu şirketiyle 2018 yılına kadar Türkiye ve diğer ülkelerde toplamda 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza atmıştır.

Kariyeri boyunca Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower ve Tuzla Sabancı Üniversitesi kampüsü gibi önemli projelerde yer almıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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